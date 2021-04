Pamplona acoge la fase final del Cto de España de Clubes D.H.

Actualizada 09/04/2021 a las 06:00

Los clubs Zugarralde, Huarte, Irurtzun, Oberena, Buruzgain y Tenis Pamplona opositan desde este viernes por uno de los cuatro títulos, en mano y herramienta, que pone en juego el Campeonato de España de Clubs en División de Honor. Un año más, la fase final de la competición nacional recala en la capital navarra con la excepcional convivencia de dos sedes, la A.D. San Juan y el Labrit.

El frontón azul de la agrupación deportiva alberga hoy las semifinales de mano con un aforo limitado de 160 plazas, cerca de 80 de ellas estarán destinadas a pelotaris, delegados de clubs, federativos y personal involucrado en las tareas de organización o la escuela de pelota del club, el resto de vacantes se pondrán a disposición únicamente de los socios.

En el frontón Labrit, que será escenario mañana de las eliminatoria de herramienta y el domingo de las finales, se permitirá el acceso a un máximo de 285 espectadores. No obstante, los encuentros serán retransmitidos en directo a través de la plataforma online ‘La Liga Sports TV’.

Víctor Esteban y Ugaitz Elizalde, representantes de los clubes San Cosme y Zugarralde de Burlada, serán los encargados de protagonizar esta tarde (17h) el primer duelo individual de la fase final. Un choque donde el favoritismo del riojano, pendiente aún de su regreso al profesionalismo, será puesto a prueba por el delantero de Ituren, quien se ha descubierto como la revelación de la liguilla regular tras lograr por primera vez su clasificación.

Por su parte, Iker Espinal, defensor del título nacional, reeditará el vis a vis que mantuvo en la final del pasado mes de septiembre frente a Julen Retegi, del club Irurtzun. En aquella ocasión, el delantero de Huarte resolvió el encuentro con una arriesgada dejada en el Labrit (10-7, 6-10 y 5-4).

APUNTANDO AL DOBLETE

En mano parejas, Oian Canabal y Josu Irurita, de Oberena, pugnarán frente a la curtida candidatura del Urbión, Cabrerizo-Iturriaga, por el pase a la final. Mientras que la representación de Huarte se alza como la máxima favorita en su compromiso ante Buruzgain.

Unai Laso y Mikel Beroiz llegan invictos a la semifinal, con un balance de ocho victorias, 16 juegos a favor y sólo uno en contra, y el objetivo de alcanzar el doblete en la modalidad de mano. Una hazaña para la que previamente deberán superar a Ibai Iriarte y Joseba Sarasa, quien juega por Gascue.

La paleta cuero traerá mañana consigo un escenario de máxima exigencia donde el Tenis, finalista el año pasado, hará valer su clasificación como primero de grupo ante una Real Sociedad que cuenta entre sus filas con el vigente campeón de la especialidad Rubén Ayarra y el francés Andueza.

En pala corta, el actual campeón Puertas Bamar buscará de nuevo el pase ante El Olivar, mientras que los navarros Mikel Sanz y Javier Labiano, del club Oberena, contrastarán su inmaculada trayectoria liguera ante el club Natación Barcelona de Carles Sanz y Emiliano Skufca.

PROTAGONISTAS



Labiano: “Llegamos sin saber realmente cómo estamos”



En su segundo año disputando la pala corta, el subcampeón Javier Labiano (Pamplona, 1991) rehúye de favoritismos pese a haber firmado una liguilla impoluta junto a Mikel Sanz. “Este año nos ha tocado un grupo más asequible. Hemos ganado todos los partidos por dos sets a cero, sin mayores problemas. Nos da pena no haber tenido ningún rival exigente para medir nuestro nivel”, reconoce el zaguero, “Llegamos sin saber realmente cómo estamos”. Respecto a su semifinal frente al Barcelona, Labiano señala a Sanz como el talón de Aquiles frente a un Emiliano Skufca que “siempre juega en su nivel”. “En octubre nos enfrentamos a ellos en la Copa y nos dieron un buen baile”.



Iriarte: “Es una motivación jugar contra Laso y Beroiz”

Entre sus planes no estaba disputar el campeonato, sin embargo Ibai Iriarte (Astiz, 1988) salió al paso de las necesidades del club Buruzgain logrando por primera vez el pase a la fase final en mano parejas tras seis años. “El objetivo era mantener la categoría encuadrados en un grupo junto a Najerino e Irurtzun, campeón y subcampeón”, remarca. Cinco victorias y tres derrotas avalan su clasificación para una semifinal frente a Huarte en la que no contará con Gascue. Su lugar lo ocupará Sarasa. “Somos una pareja dura, que no se va a rendir y menos en una partido así. Era un premio meternos en la fase final y ahora es una motivación poder jugar contra Laso-Beroiz”.



Elizalde: “Mi objetivo era la semifinal y ahora soy ambicioso”

Ugaitz Elizalde (Ituren, 1995) ha protagonizado en esta edición la nota más novedosa al clasificarse para semifinales por encima de especialistas como Santxo o Ioritz Egiguren. “Al principio no creía que llegaría tan lejos porque veía un grupo muy difícil, pero he dado bastante guerra”, apunta, “Mi objetivo era llegar a la semifinal y ahora quiero ser ambicioso”. El delantero del Zugarralde se enfrenta a Víctor Esteban esta tarde, un rival al que sólo conoce de la televisión. “Él con el saque hace mucho daño y le da mucha velocidad a la pelota. Creo que puedo darle un susto si me defiendo bien de aire y aprovecho las oportunidad que tenga para terminar”.



Canabal: “Cabrerizo e Iturriaga tienen mucha escuela”

Son varios los años en los Oian Canabal (Igantzi, 1998) ha intentado conquistar, sin éxito, el título del Campeonato de España en mano parejas. El año pasado cayó eliminado en semifinales a manos de Prado-Merino II, quienes se proclamaron campeones, y ahora afronta una nueva oportunidad si antes vence al club Urbión, liderado por Cabrerizo y el navarro Diego Iturriaga. “Son pelotaris duros, tienen mucha escuela y nos costará mucho poder ganarles”, comenta. Canabal ha protagonizado buena parte de las victorias de Oberena formando dupla con zaguero como Cuairán, Aldabe e Irurita. En caso de ganar, el navarro ya visualiza un “duro reto” frente a Laso-Beroiz.



Laso: “Todo ha ido sobre ruedas, ahora viene lo complicado”

A expensas de definir su futuro profesional Unai Laso (Biskarret, 1997) centra sus esfuerzos en alcanzar su primer entorchado nacional junto a Mikel Beroiz. Son los favoritos en todas las quinielas después de permanecer invictos a lo largo de las diez jornadas . “Ha habido algún partido un poco ajustado, como el que jugamos contra Barbajero-Telletxea o contra Azpiriz-Lizeaga en Burgos, pero todo ha ido sobre ruedas y ahora viene lo complicado. No nos tenemos que confiar para nada”, sostiene. Buscará el billete a la final frente a un club Buruzgain sin Gascue, a quien consideraba “la referencia de la pareja”, y con la motivación de lograr para Huarte un doblete con Espinal.

Echavarren: “Hubo que recomponer alineaciones cada semana”

Alfonso Echavarren (Pamplona, 1994) ha hecho frente a un “año bastante loco” en el que ha tenido que superar una lesión en el pectoral izquierdo y adaptarse sobre la marcha a una especialidad, como la paleta cuero, en la que participa por primera vez. “Este ha sido un año raro porque empezamos con bajas y tuvimos que recomponer las alineaciones casi todas las semanas”, recuerda este pamplonés. A falta de tres jornadas para el final, el Tenis depositó todas sus opciones clasificatorias en manos de Carlos Beunza y Echavarren, quienes lograron el objetivo en las tres últimas victorias. Mañana sábado pelearán en el Labrit por el pase a la final frente a la Real Sociedad de Ayarra-Andueza.



Retegui: “Juego para divertirme, pero no renuncio a ganar”

Por segundo año consecutivo, Julen Retegi (Erasun, 1985) defenderá los intereses de Irurtzun en una fase final. El delantero navarro tendrá la opción de tomarse la revancha frente a Iker Espinal después de la ajustada final que protagonizaron ambos el pasado septiembre. Retegi ha tomado parte en tres encuentros de la liguilla, venciendo a Astiz y Cordón, y encajando una derrota por la mínima ante Lerena. “He jugado un par de veces contra Espinal y se ve que es un chaval atrevido. Sé que lo voy a tener complicado, son chavales que tienen ocho o diez años menos que yo y están mejor preparados pero daremos guerra. Ahora juego para divertirme pero sin renunciar nunca a ganar”.