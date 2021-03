El comienzo del fin está en Urretxu

Actualizada 26/03/2021 a las 06:00

Los rectores de programación de ETB estarán que se frontan las manos, porque en los dos próximos fines de semana se va a aclarar el futuro del parejas. En los cuatro partidos que se disputan este fin de semana hay cosas en juego, de viernes a lunes. Teniendo en cuenta que los puestos de clasificación directa están empatados a puntos, y que del segundo-tercero al sexto, los puestos que están en play off la distancia entre uno y otro es de tres puntos. Y por último, la sexta plaza está a un solo punto de la séptima, la octava ya está descolgada a tres y sin opciones. Los líderes, Elezkano y Zabaleta se enfrentan esta noche a Urruti-Imaz.



La plazas directas. Elezkano-Zabaleta son quienes mejor lo tienen, cuentan con nueve puntos. Si ganan están dentro. La otra posición está en juego entre Peña II-Albisu (cuatro victorias en lo que va de segunda vuelta y en clara tendencia ascendente) y Altuna-Mariezkurrena (dos triunfos en la segunda vuelta y muy irregulares.



El barro de los play off. Es el nudo gordiano de las dos jornadas que restan, con muchas parejas implicadas. Quien no quede segundo, más Olaizola II-Rezusta (dos victorias en la segunda vuelta, muy irregulares), Urrutikoetxea-Imaz (también dos victorias en la segunda vuelta, pero con una tremenda irregularidad), Ezkurdia-Ladis Galarza (también dos victorias en la segunda vuelta, sin encadenar dos victorias consecutivas). El choque entre Ezkurdia-Galarza y Aimar-Rezusta es el más directo.



Jaka-Martija y su bala de plata. Fueron los que peor comenzaron el Parejas, y tienen la sexta plaza a un solo punto. Se enfrentan a los colistas en esta jornada y jugarán el último partido contra Peña-Albisu, que pueden ser ya segundos o estar jugándose la clasificación directa. Suman tres victorias consecutivas en la segunda vuelta y van dejando cada vez mejor sensación en la cancha con un Jaka más acertado y un Martija muy recuperado de la mano.



El dinero se aprieta. La incretidumbre de quién entrará en los play off también se ha trasladado al dinero por quiénes son favoritos para ganar el Parejas en la parte central de la tabla.

EL DINERO DEL CAMPEONATO

1. Elezkano-Zabaleta (Aspe) 2,25€

2. Altuna-Mariezkurrena (Aspe) 3€

3. Olaizola II-Rezusta (Baiko) 6€

4. Peña II-Albisu (Baiko) 8€

5. Jaka-Martija (Aspe) 20€

6. Ezkurdia-Ladis Galarza (Aspe) 30€

7. Urrutikoetxea-Imaz (Baiko) 30€

8. Artola-Aranguren (Baiko) 300€