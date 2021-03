Máxima presión al Parejas

Actualizada 23/03/2021 a las 07:33

Ni el genial Alfred Hitchcock, mago del cine del suspense, hubiera sido capaz de escribir un guión así para el Campeonato de Parejas. El partido del Sahatsaga de este lunes 22 de marzo por la noche le mete al campeonato en estado de máxima presión después de que Urrutikoetxea-Imaz voltearan un 13-21 para terminar ganando por la mínima a Altuna-Mariezkurrena. Solo la emoción del final, y puntuales chispazos de los delanteros salvaron un partido simplemente horroroso con una veintena de fallos.

A falta de público, las empresas se van a frotar las manos por la incertidumbre que reina en el Parejas. Al menos tendrán buena audiencia. Quedan dos jornadas y está abierta la pelea por la clasificación directa, que va a ser un mano a mano entre Peña II-Albisu y Altuna-Mariezkurrena (próximo domingo en el Astelena). También la pelea por entrar del tercero al sexto, que va a ser encarnizada. Del cuarto al octavo están en tres puntos, con dos en juego.

PRIMERA PARTE HORROROSA

Getaria acogió uno de los encuentros más extraños del campeonato. A los cuatro pelotaris les costó mucho hacerse con el rápido suelo del frontón con usos de polideportivo del Sahatsaga. El verde del suelo hacía que la pelota tirase como un demonio.

En ese escenario malvivieron los zagueros en tres cuartas partes del encuentro. Se instalaron Imaz y Mariezkurrena una crisis de confianza galopante. No conseguían ponerse bien a la pelota, no gozaban ni le soltaban a gusto. Todo eso se tradujo en un festival de fallos y pelotas perdidas infumable. Imaz ha hecho un campeonato desastroso, Mariezkurrena dejó ayer muy malas sensaciones. La derecha no carburó.

La confianza es un vaso comunicante, y las inseguridades de Imaz se trasladaron hasta Urruti, al menos hasta el 13-21. Tan solo un Jokin Altuna aseado y certero en el remate le puso brillo al encuentro y eficacia al marcador en medio de tanto fallo.

CÓMO PERDER CON UN 13-21

Pero cuando todo parecía perdido, poco después de que Urruti se fuera echando demonios al descanso del 12-18, comenzó una remontada que a todas vistas era imposible.

Urruti se sacó de la chistera un gancho en el 14-21, ya partir de ahí le dio la vuelta al partido con una tacada de ocho tantos seguidos que los azules no supieron ni pudieron afrontar. No pudo Mariezkurrena en el tramo final y Urruti apuntilló con seis tantos letales a un Altuna desbordado.

Frío saludo entre Imaz y Mariezkurrena

Había curiosidad ayer por ver el segundo encuentro en el Parejas entre Imaz y Mariezkurrena, con la controversia que hay entre ellos. Antes del partido se saludaron fríamente pero no se dirigieron la palabra. Y al término del encuentro se dieron la mano sin mirarse a la cara y con una enorme frialdad. Eso sí, el grito de celebración de la victoria de Imaz lo debieron oír desde Oiartzun.