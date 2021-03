Las pelotas tienen tres vidas

Actualizada 11/03/2021 a las 06:00

Cada una de las veinte semanas del Campeonato de Parejas, Jon Apezetexa y José Ángel Balanza -Gorostiza-, los intendentes de Aspe y de Baiko hacen el mismo viaje. Su destino es la pequeña fábrica de Punpa en San Juan de Luz, al otro lado de la muga. Allí Ander Ugarte surte de material a la mano profesional.

Jon Apezetxea se lleva una bolsa con 32 pelotas semanales, y Gorostiza una cantidad similar. Es la remesa con la que se surten cada semana. Los cuatro partidos del Campeonato de Parejas de primera, los cuatro partidos del Parejas de Promoción, más los complementos, en el caso de que los festivales sean de tres encuentros.

Aspe maneja al término del Parejas cerca de 600 pelotas y Baiko una cantidad muy similar. Al final del campeonato las empresas están entre las 1.100-1.200 pelotas, con un precio de entre 30 y 35 euros la unidad.

VIDA 1. EL PARTIDO

Del lote semanal, los intendentes de cada empresa separan ocho y ocho para la elección de material del partido. Cuando los pelotaris cumplen con el protocolo se quedan seis, que no tienen que ser necesariamente tres de Aspe y tres de Baiko, ahí las combinaciones dependen del gusto de los pelotaris.

Al término de los partidos, las seis pelotas ya han amortizado la primera de sus vidas. Pierden el sebo y la frescura inicial, suelen terminar gastadas. Depende mucho del frontón.

“Los frontones negros son los que más se comen a la pelota. Porque las paredes están pintadas con pintura mate, y ese tipo de pintura es como una lija, se come el cuero”, explica Jon Apezetxea, de Aspe. “Las paredes más agradecidas con el material son las del Labrit”.

Generalmente los pelotaris suelen utilizar las seis pelotas, pero no con la misma intensidad. “Después de un partido de campeonato las pelotas se gastan, no se pueden reutilizar para otro partido de competición”, señala Gorostiza. “Si hay alguna que no se ha usado, o que está casi nueva, puede ir para otro día en un partido complementario, pero normalmente esas pelotas se usan para entrenar”.

Las pelotas no son siempre iguales, ni las peticiones a Punpa tampoco. Se elige de acuerdo con los frontones, de quién juegue en cada frontón, y de lo que haya en juego. “Y ahí cada uno tenemos nuestras preferencias, tácticas e intereses”, explican.

VIDA 2. ENTRENAMIENTOS

Las pelotas antes de los partidos las custodian entre los intendentes y el seleccionador de material, Martín Alústiza. Una vez concluido el partido, el material sobrante pasa a manos del intendente de la empresa que organice el partido.

¿Y a partir de ahí? Esa pelota, a la que se le aplica de nuevo sebo para que el cuero esté en mejores condiciones, se puede emplear en las dos o tres sesiones de entrenamiento que hacen los pelotaris profesionales a la semana en Beasain, Pamplona o donde se celebre el festival de turno. Si el entrenamiento es fuerte, de unas dos horas y con intensidad, la segunda vida de la pelota también puede quedar amortizada y reducida a un entrenamiento. Si no tiene una intensidad máxima, puede aguantar dos o incluso tres entrenamientos.

“Hay que tener en cuenta que trabajamos con un material vivo como es el cuero”, dice Apezetxea. “Y en un material sensible a las condiciones que haya. Las pelotas se sufren menos con el calor del verano, duran más. Y el invierno, con el frío, es justo lo contrario”.

VIDA 3. LOS CLUBES

Lo que suele pasar es que esas pelotas después de un partido oficial, de uno, dos o tres entrenamientos, se queda sin gracia para los profesionales. Pero no termina aquí el ciclo vital de una pelota, ni mucho menos.

Tanto Aspe, como Baiko y la propia LEP.M tienen acuerdos de colaboración con los clubes de pelota base, por el que les ceden pelotas para que las usen los aprendices de pelotari.