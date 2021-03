Artola-Aranguren aprietan todo

Actualizada 07/03/2021 a las 06:00

Las sumas y las restas no engañan en la pelota. Ayer en el Labrit Peña II-Albisu hicieron más tantos que sus rivales, 12 tantos. Pero todo ese botín se fue por el sumidero de los errores. Los cinco fallos de Peña, una falta de saque, más la friolera de 10 pelotas perdidas de Albisu. Con esos guarismos es harto complicado ganar un partido. Más si tus rivales no regalan nada, como sucedió con Artola -que volvía a la competición- y Aranguren. La victoria no solo les da oxígeno, sino que aprieta la pelea por la sexta plaza, la última que da derecho a jugar los play-off, de una forma increíble.

Regresaba ayer Iñaki Artola al Parejas ocho jornadas después de romperse el isquio. Y tuvo un regreso plácido a la competición. El problema muscular, aparentemente, no le dio guerra. Jugó con normalidad, entró sin miedo. Su placidez vino por dos motivos. Su zaguero, Aitor Aranguren, firmó su mejor partido de la competición. Fue capaz de sujetar a un zaguero de pegada superior como Albisu. Pero, sobre todo, no cometió ni un solo error en los 35 tantos con los que contó el encuentro. El dato colorado es demoledor, su primer y único fallo fue en el 21-13, cuando Artola mandó una pelota de zurda a la chapa.

DEBACLE DE LOS JON ANDER

Pero si los colorados tuvieron un partido plácido fue, en gran medida, porque los Jon Ander -que el pasado fin de semana firmaron un partido brillante- tuvieron una tarde catastrófica.

Jon Ander Peña estuvo valiente, como en toda la competición, pero terminó con media docena de errores, cinco en ataque más una falta de saque inexplicable.

Quien dio la de cal hasta sus últimas consecuencias fue Jon Ander Albisu. El bombardero de Ataun no tuvo su tarde en el Labrit. No atacó bien a la pelota y terminó una decena de pelotas, la mayoría muy claras. Albisu nunca estuvo, no dominó, ni marcó diferencias con su derecha. Fue superado por un Aranguren que, pasito a pasito, va creciendo en la competición.

Y todo esto lo vieron con regocijo Altuna y Mariezkurrena, para los que se despeja el camino por la segunda plaza.

FICHA TÉCNICA:

Artola-Aranguren 22

Peña II-Albisu 13

Frontón. Labrit, partido disputado a puerta cerrada.

Marcador. 0-1, 2-1, 2-2, 10-2, 10-5, 14-5, 14-6, 15-6, 15-8, 18-8, 18-9, 21-9, 21-13 y 22-13.

Duración. 61:21 minutos.

Pelotazos. 563

Saques. 1 de Artola, 0 y una falta de Peña II.

Tantos hechos. 5 de Artola, 0 de Aranguren, 10 de Peña II, 2 de Albisu.

Tantos perdidos. 1 de Artola, 0 de Aranguren, 5 de Peña II, 10 de Albisu.

Dinero. No hubo corredores en el Labrit, pero el dinero hubiera salido 100 a 40 por Peña-Albisu.