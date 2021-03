Ladis Galarza: “No me como mucho la cabeza en los partidos”

Actualizada 04/03/2021 a las 06:00

Ladis Galarza Lizarza (Baraibar, 1990) vive su cuarto Campeonato de Parejas, en el que quizá está dando su mejor versión como zaguero. Está más asentado, tiene más experiencia, juega con un delantero que conoce... Galarza lo vive con intensidad y cree que queda mucho por recorrer. Su sueño es pasar el corte.

¿El del lunes fue uno de sus mejores partidos como profesional?

Sí, fue un partido muy bueno. Uno de los más completos que he hecho.

¿Qué le dejó más satisfecho?

Que tuvimos muy buenas sensaciones en la cancha, y el punto que nos llevamos, que fue muy importante.

¿Qué campeonato está haciendo?

Yo creo que nos costó entrar, luego hemos ido muy bien, con buenas sensaciones.

¿Qué le da Joseba?

Con él estoy a gusto en la cancha, me ayuda muchísimo. Estuvo muy bien la primera vez que jugué con él y éste. El primer año igual nos faltó un poco de suerte, a ver si nos sacamos la espina esta vez.

¿En qué se ve mejor respecto a otros Parejas?

Yo creo que veníamos de un año complicado por el tema de la pandemia, ha estado parada la cosa, con pocos partidos. Pero la gente lo está haciendo bien, y la pelota está aguantando bien el tirón.

¿Ha habido Parejas en los que le ha costado el comienzo de los partidos?

Eso va por días, y cada partido es diferente. Unos empiezo mejor y acabo peor, y al revés. hay que ir día a día.

¿Qué zaguero le ha dado más trabajo?

Todos en su medida. Con Zabaleta el primer día no estuvimos nada a gusto, nos dimos un buen golpe. Pero creo que a partir de ahí hemos estado más atentos, hemos hecho las cosas mejor. Hemos hablado para cambiar cosas y nos vino bien.

Ezkurdia dijo que tenían que trabajar más.

Aquel resultado nos pilló por sorpresa, y nos vino.

Usted habla mucho con Ezkurdia, también en la cancha.

Dentro y fuera de la cancha nos llevamos bien y tenemos confianza para decirnos de todo. A mí después de cada tanto me gusta comentar cosas, y ver qué se puede cambiar o no.

¿Ezkurdia exige o comprende?

Joseba es exigente y es comprensivo al mismo tiempo. Por eso está donde está y ha ganado lo que ha ganado.

¿Cuántas vueltas le da usted a las cosas en un partido?

Hay partidos en los que el rival le da con un dedo y le sale todo. Y entonces... Ha habido partidos en los que nos hemos agobiado los dos. Pero hemos cambiado y nos tomamos los partidos de otra manera.

¿Lo pasa muy mal en los partidos?

No. Hace tiempo sí que lo pasaba muy mal, ahora no. Me encanta jugar, ojalá hubiera dos o tres partidos a la semana, como en verano.

Usted lo vive.

No conozco un pelotari que lo pase mal yendo al frontón a jugar. A todos nos encanta.

¿Estudia mucho los partidos?

Lo normal. No me como mucho la cabeza en los partidos, basta con hacer lo tuyo bien. Lo más importante es pensar en hacer bien lo que tienes que hacer tú. Yo veo todos los partidos que dan en televisión, todos. Porque me gusta la pelota, estoy al día. Me gusta ver a la gente cómo está.

¿Ve los partidos con su padre? ¿hablan?

Alguno sí que vemos juntos. Y claro que hablamos de pelota, nos encanta, y del campeonato también. Mi padre nunca me ha echado en cara nada, ningún partido. Me suele dar su opinión y buenos consejos.

¿Tiene usted más manías que Nadal en la cancha?

En la cancha todos tenemos nuestras manías. Yo no soy de los que más tiene. Me gusta moverme para no enfriarme, pero no tengo ninguna manía.

¿Pasarán a la liguilla de semifinales?

Esa es una pregunta sin respuesta, me gustaría, si. El paso que dimos el lunes fue importante. Quedan unas cuentas semanas y esto cambia en poco tiempo.

¿Quién le ha dejado buenas sensaciones?

Hay un poco de todo. Me han gustado todos, porque todos son buenos. No he visto ninguna sorpresa, porque si están jugando ahí es por algo. Para ver quiénes van a entrar creo que hay que esperar.