Un subidón para Ezkurdia-Galarza

No todos los puntos del Parejas son iguales, ni valen lo mismo. El conseguido este lunes 1 de marzo por la noche en el Gurutzeaga de Zestoa por Joseba Ezkurdia y Ladis Galarza ante Altuna III-Mariezkurrena (22-17) vale su peso en oro. Porque es el cuarto para ellos, lo que les mete de lleno en la pelea por estar en el play-off por las semifinales. Pero sobre todo por el ante quién -la combinación más fuerte de su empresa, hasta ayer colíderes-, y en especial el cómo. Ezkurdia-Galarza firmaron su partido más completo y serio en lo que va de competición.

Ezkurdia-Galarza dieron un paso adelante en el Parejas en todos los sentidos. El cuarto punto les saca de dudas, les mete en la pelea. Pero el paso adelante lo dieron en el juego. Desde el primer pelotazo se empeñaron en tomar la iniciativa en la cancha y en dominar a los azules. Y lo consiguieron.

Capítulo aparte merece Ladis Galarza. El zaguero de Baraibar hizo un muy buen partido. Jugó casi siempre hacia adelante, estuvo bien colocado, soltó a la pelota con criterio, y le cubrió mucha cancha y bien a Ezkurdia. Ayer tenía un duro duelo en los cuadros traseros con un bombardero como Mariezkurrena, al que le enseñó la espalda y lo tuvo dominado. Ladis se cobró un rebote en el 5-4 formidable y solo perdió una pelota, su menor ratio del torneo. Su momento más crítico fue el del 11-6 al 11-10, cuando encajó dos saques restables y el de Berriozar le superó de un pelotazo atrás. Y no dudó, siguió.

Estuvo serio atrás Galarza y patrón adelante Ezkurdia. El de Arbizu hizo mucho trabajo sucio, le imprimió ritmo a la pelota y desactivó por velocidad el juego y la iniciativa Altuna.

Los azules nunca estuvieron cómodos en Zestoa, apenas pudieron desarrollar su juego. Por méritos de los rivales, indudable. Pero también porque Mariezkurrena no tuvo su mejor noche. El zaguero de Berriozar cobró algunos buenos pelotazos de derecha, dos tantos. Pero tiró siete pelotas. Demasiados errores.

Altuna, muy intermitente, y Mariezkurrena fueron todo el partido a remolque llegaron hasta un 15 iguales, pero nunca pudieron superar a Ezkurdia-Ladis.

Ezkurdia-Garalza 22

Altuna-Mariezkurrena 17

Frontón . Gurutzeaga de Zestoa, partido jugado a puerta cerrada.

Marcador . 2-0, 2-3, 4-3, 4-4, 8-4, 8-5, 11-5, 11-10, 13-10, 13-13, 14-13, 14-14, 15-14, 15-15, 21-15, 21-17 y 22-17.

Duraci ón. 67.35 minutos.

Pelotazos . 576.

Saques . 0 de Ezkurdia, 2 de Altuna.

Tantos hechos . 11 de Ezkurdia, 1 de Galarza, 8 de Altuna, 2 de Mariezkurrena.

Tantos perdidos . 4 de Ezkurdia, 1 de Galarza, 3 de Altuna, 7 de Mariezkurrena.

Dinero . No hubo corredores en el Guruzteaga, pero el dinero hubiera salido 100 a 30 por Altuna-Mariezkurrena.

Irribarria, pendiente de su rodilla derecha

No está siendo un invierno sencillo para Iker Irribarria. El delantero de Arama se quedó fuera del Campeonato de Parejas y desde el pasado 31 de enero no aparece en las programaciones de Aspe. El motivo es que Irribarria arrastra molestias en la rodilla derecha desde hace un tiempo, y ha decidido parar hasta que no sea examinado con detenimiento, se determine el origen y alcance de la lesión y se actúe en consecuencia. El guipuzcoano no tiene, de momento, fecha de reaparición.

Iker Irribarria no está atravesando un buen momento deportivo. El bicampeón manomanista de Arama ha desaparecido de las programaciones, desde hace un tiempo siente molestias en la rodilla derecha y ha querido parar para determinar el origen de las molestias y ponerles solución.

Irribarria ha jugado cuatro partidos de Parejas desde el 1 de enero, con cuatro derrotas. Ha tenido como compañero a Tolosa en tres, y a Bikuña en la cuarta. Se ha enfrentado tres veces a Peio Etxeberria y una a Asier Agirre. Su último partido fue en el Bizkaia el 31 de enero.

TIEMPO POR DELANTE

Fuera del Parejas, Irribarria tampoco tiene un objetivo a corto plazo. Hasta el comienzo del Manomanista le restan como mínimo seis semanas. El de Arama entrará en la competición, en teoría, en la primera fase, octavos de final, después de caer en 2020 con Darío 22-13.

NOVENA JORNADA

Viernes/Larrabetzu

Olaizola II-Rezusta, 13; Peña II-Albisu, 22.

Sábado / Markina

Urrutikoetxea-Imaz, 11; Bengoetxea-Aranguren, 22.

Domingo / Tolosa

Jaka-Martija, 8; Elezkano-Zabaleta, 22.

Ayer / Zestoa

Ezkurdia-Galarza, 22; Altuna III-Mariezkurrena, 17.



CLASIFICACIÓN

1. Elezkano-Zabaleta (Aspe) 8(+73)

2. Altuna-Mariezkurrena (Aspe) 7(+43)

3. Peña II-Albisu (Baiko) 6 (+25)

4. Olaizola II-Rezusta (Baiko) 5(+13)

5. Ezkurdia-Galarza (Aspe) 4 (-27)

6. Urrutikoetxea-Imaz (Baiko) 3(-30)

7. Artola-Aranguren (Baiko) 2(-30)

8. Jaka-Martija (Aspe) 1(-67)

DÉCIMA JORNADA

Viernes 5 / Tafalla

Jaka-Martija contra Ezkurdia Ladis Galarza.

Sábado 6 / Labrit

Artola-Aranguren contra Peña II-Albisu.

Domingo 7 / Eibar

Elezkano-Zabaleta contra Altuna-Mariezkurrena.

Lunes 8 / Muskiz

Olaizola II-Rezusta contra Urrutikoetxea-Imaz.