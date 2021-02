Zabaleta, según Abel Barriola

Actualizada 25/02/2021 a las 06:00

José Javier Zabaleta es el zaguero del Parejas 2021. No solo porque sea el actual líder, sume siete victorias de ocho posibles. Más por el juego, superioridad y rotundidad que está mostrando. Hoy por hoy el de Etxarren es el número uno en su puesto, el factor determinante. Y quién mejor para analizar su campeonato que otro gran zaguero, Abel Barriola.

El leitzarra, que es comentarista de ETB desde su retirada de la mano profesional en 2017, coincidió con el zaguero de Etxarren en cuatro campeonatos. Se conocen a la perfección.



EL FEDERER DE LA ZAGA

Barriola tiene muy clara cuál es su primera impresión sobre Zabaleta. “Normalmente es muy difícil que los zagueros brillen, los titulares se los suelen llevar los delanteros. Pero en el caso de José Javier es quien se lleva los titulares, porque es un zaguero espectacular. Para mí es difícil encontrar un zaguero como él”, comenta el leitzarra. “Porque como zaguero tiene una potencia, calidad y una elegancia en el juego que no las ves en otros pelotaris. Para mí es el Federer del frontón, juega muy elegante y juega muy bien”.



MÁS QUE UNA DERECHA

Si José Javier Zabaleta es el zaguero de referencia en el Parejas y en el cuadro es, por encima de todo, por una derecha que destroza y abre huecos. “Zabaleta tiene una derecha que es tremenda por la potencia que tiene, pero es que esa derecha esconde a una izquierda que también funciona muy bien y que ha ido evolucionando, y eso a su vez tapa a unas piernas que son fuera de lo normal porque, para un pelotari de su complexión y de su fuerza, le hacen llegar a todos sitios”, explica el ex zaguero de Aspe. “Para mí una de las claves es cómo ataca a la pelota. El encuentro entre la pelota y la mano es regular, le entra muy bien a la pelota siempre”.



ZAGUERO EN EVOLUCIÓN

José Javier Zabaleta debutó en profesionales en 2011 y poco tiene que ver -a criterio de Barriola- el Zabaleta que se estrenó como suplente de Merino en la última jornada de la liguilla de 2012 al de hoy. “Para mí es un pelotari que ha cambiado totalmente. Antes era mucho más irregular. Ahora, con mucho trabajo detrás de entrenamiento, es mucho más regular no solo en el Parejas, sino a lo largo de toda la temporada, y con mucha clase. Eso es importante”, comenta Barriola. “Zabaleta ha aprendido a leer los partidos, a agarrarse siempre a la cancha, y es capaz de darle la vuelta a los partidos”.



UNA CARRERA LARGA

Cuando se le pregunta a Abel Barriola por quién le viene a la memoria cuando ve a jugar a José Javier Zabaleta la respuesta es clara. “No me recuerda a nadie en especial, creo que Zabaleta es Zabaleta y es uno de los zagueros más completos que ha habido en la historia”, argumenta.

Para Barriola estamos ante un zaguero perfecto. “Creo que José Javier es físicamente un portento, es un atleta. Tiene un cuerpo que parece que está cincelado para el deporte, lo tiene todo. Potencia, velocidad, fuerza, coordinación....”, apunta. “Tiene 29 años y yo creo que está alcanzando su madurez como pelotari. Para mí tiene una gran ventaja respecto a otros pelotaris y es que su temporada se centra en el Parejas y no disputa las dos otras dos competiciones individuales, y eso a la larga le va a beneficiar. Yo creo que es un zaguero de muy largo recorrido y que puede estar muchos años ahí jugando. Con el físico que tiene, la experiencia y si le respeta las manos, estará muchos años jugando aunque pierda un poco de potencia”.



¿Y EL MANOMANISTA?

Abel Barriola puede presumir de ser el penúltimo zaguero que ganó el Manomanista. Lo consiguió en 2002 cuando batió a Beloki por 22-3 en el Atano III. Un año después vino Patxi Ruiz. Y desde entonces, el mano a mano es un terreno casi vetado para los zagueros. De hecho es una competición en la que -con el cambio de juego que se ha producido- no tienen sitio.

“Ya hace muchos años que el Manomanista no es para los zagueros. Con la forma de jugar de aire que se tiene ahora y con el material con el que se juega es imposible ponerse a bote a la pelota, los zagueros no tienen nada que hacer”, explica Abel Barriola. “Por potencia y golpe Zabaleta sí que podría jugar, pero con esta manera de jugar es muy muy difícil. Porque el aire no es un elemento de defensa, hay que saber jugar de aire y usar el aire para atacar, para él es complicado. Pero eso no quiere decir que algún año se anime y pruebe, pero yo lo veo muy difícil”.

Es la visión de José Javier Zabaleta que tiene Abel Barriola, para quien ahora mismo es el candidato número 1 al Parejas.

BARRIOLA

113 PARTIDOS DEL PAREJAS en su carrera como profesional, con 66 victorias y 47 derrotas.

Sus participaciones

2003 (semifinales), 2004 (cuartos), 2005 (semifinales), 2008 (semifinales), 2009 (cuartos), 2011 (finalista, no jugó), 2012 (cuartos), 2013 (cuartos), 2014 (campeón), 2015 (cuartos), 2016 (cuartos), 2017 (cuartos)

Sus delanteros

Agirre, Capellán Titín, Gonzalez (dos ocasiones 2008, 09), Xala (dos ocasiones 2011,13), Irujo (tres ocasiones 2012, 14 y 15), Ezkurdia y Altuna.

ZABALETA

127 PARTIDOS DEL PAREJAS en su carrera como profesional, con 79 victorias y 48 derrotas.

Sus participaciones

2012 (suplente), 2013 (campeón), 2014 (cuartos), 2015 (semifinalista), 2017 (cuartos), 2018 (campeón), 2019 (subcampeón), 2020 (semifinalista), 2021 (líder por el momento).

Sus delanteros

Juan Martínez de Irujo, Joseba Ezkurdia (tres ocasiones 2014, 15 y 18) Danel Elezkano (dos ocasiones), Iker Irribarria y Erik Jaka.