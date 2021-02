Erik Jaka: “No estoy bien y no es por ser campeón”

Actualizada 13/02/2021 a las 06:00

¿Cómo va el Parejas?

No nos está saliendo nada. Entre que nos falta, hemos tenido mala suerte con los males de manos y malas sensaciones... Yo después de dos campeonatos, en los que he llegado hasta el final y con mucha tensión, sí que he notado bajón.

El famoso efecto souflé.

Exacto. Ezkurdia y Altuna han estado igual, pero ya le han dado la vuelta al cuerpo. Lo que saco de bueno es que no estando ni al 80% hemos estado en la pelea en los partidos con muy buenas parejas. Yo espero que pasen pronto las dolencias, y que empecemos ya a sumar puntos.

Es que en dos meses y medio ha estado disputando todo.

Claro. Pero una cosa es saberlo, y otra muy diferente vivirlo. No es una sensación de tristeza, es que el cuerpo no va y la cabeza tampoco acompaña. Pierdes la ilusión, la motivación, y sin eso es todo más difícil. Quieres hacer dura y fuerte la cabeza, pero hay momentos en los que no es posible.

¿Cómo se reconstruye uno?

Aquí la única receta que hay es trabajar, trabajar y trabajar. Martija y yo nos apoyamos el uno en el otro, y que saldremos de esta. Las primeras posiciones son inalcanzables para nosotros, hay que centrarse en ir a por el sexto puesto como sea. Estamos a tiempo de reaccionar y somos capaces de ganar partidos.

¿Esa camiseta de campeón le pesa?

Personalmente no me pesa, ni me implica un extra. A mí lo que realmente me pesa es que no estoy siendo capaz de desarrollar mi juego en la cancha, y eso no es por la camiseta de campeón, sino más por las sensaciones que he tenido. Y también creo que nos ha faltado suerte. Julen ha tenido molestias en el hombro, luego se ha fastidiado la mano. Cualquier problema te perjudica, y si tu compañero también tiene algún problema a ti también te afecta. Quieres ayudar, y a veces más que ayudar lo que haces es entorpecer.

¿Está disfrutando de ser campeón?

Cada semana un poco más. Porque de semana en semana le voy cogiendo mejores sensaciones a los entrenamientos. Me siento yo bien, y con Julen también me veo cada vez mejor. La pena es que nos han faltado momentos de suerte. Se fastidió la mano Julen luego Bikuña... ha habido un cúmulo de cosas que nos ha restado.

¿Quién va a ganar el Parejas?

Ojalá seamos nosotros, pero hoy por hoy no podemos pensar en más allá del partido del Labrit. Por ahora se ha visto más o menos lo que se esperaba y lo que ha pasado en los últimos años. Tal y como está el nivel de los delanteros, las diferencias se ven más atrás. Los zagueros que dominan, en competiciones diseñadas con liguillas de 14 jornadas son los que te marcan la diferencia. El año pasado se vio y este se está viendo. Hay que llegar con vida al play off.

Ganar en el Labrit para dejar de ser colistas



Erik Jaka jugará este sábado por la tarde en el Labrit su primer partido como campeón manomanista, lo hará con un recuperado Julen Martija en la zaga y con la necesidad de llegar hasta los 22 tantos para quitarse de encina la condición de colistas de la competición.

Tendrán delante a Peña II-Albisu, que están situados justo en la mitad de la tabla clasificatoria y que vienen de perder por la mínima ante Altuna III-Mariezkurrena en el Astelena eibarrés en un partido plagado de errores. En lo que va de primera vuelta los guipuzcoanos no han conseguido todavía enlazar una racha de dos victorias consecutivas. Por eso están donde están.