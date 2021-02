Ezkurdia y Galarza dan la sorpresa y dejan en 10 a Olaizola II-Rezusta

Actualizada 06/02/2021 a las 06:00

Por primera vez en seis semanas Joseba Ezkurdia se sintió como Joseba Ezkurdia, y le imprimió al juego esa velocidad y ese toque que lo convierten en un delantero letal. Respaldado en un buen Galarza dejó en diez tantos a Olaizola II-Rezusta, amparado en un material rápido, exigente y el saque, con el que le hizo la friolera de siete tantos a los colorados.

A diferencia de otras semanas, la humedad no castigó tanto al material. La pelota no perdía gracia tan rápido con el paso de los tantos. De esa circunstancia supieron echar mano Ezkurdia-Galarza para firmar su mejor partido. Y eso que el partido se les puso duro de comienzo con un 5-1 en contra. Pero los de Aspe encontraron una pelota con la que atropellaron a los de Baiko. Ezkurdiasoltó el látigo de su derecha, no solo con la volea para buscar los pies a Olaizola, también manejó con criterio el dos paredes -lo empleó en ocho ocasiones, dos tantos- con el que movió al goizuetarra. Ezkurdia dinamitó el partido con una tacada de cinco saques seguidos, una falta a continuación de Aimar y otro disparo inicial del de Arbizu. El 8-16 y el destrozo que les hizo a los colorados tanto saque, les sacó del partido. Se vieron atropellados por el poder de un Ezkurdia que se fue al 10-22 de un salto, a latigazos.

OLAIZOLA-REZUSTA 10

EZKURDIA-GALARZA 22



Frontón. Gurea de Azkoitia, parido jugado a puerta cerrada.

Marcador. 2-0, 2-1, 5-1, 5-6, 6-6-, 6-8, 7-8, 7-14, 8-14, 8-21, 10-21 y 10-22.

Duración. 46:43 minutos.

Saques. 1 y una falta de Olaizola, 7 de Ezkurdia.

Tantos hechos. 4 de Olaizola, 0 de Rezusta, 11 de Ezkurdia, 0 de Galarza.

Tantos perdidos. 2 de Olaizola, 1 de Rezusta, 2 de Ezkurdia, 2 de Galarza.

Dinero. No hubo corredores, pero se hubieran hecho cienes a 60 por colorados.