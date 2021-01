Actualizada 30/01/2021 a las 09:26

La cita de este viernes por la noche en Mallabia era por sobrevivir. Llegar a 22 suponía coger aire para seguir en la pelea por entrar entre los seis mejores. No hacerlo era caer en el pozo. Ezkurdia y Galarza consiguieron sumar su segundo punto tras hacer valer un mejor final e imponerse a Bengoetxea (ayer de nuevo sustituto de Artola)-Aranguren, que se quedan clavados en el fondo de la tabla.



Fue una pelea trabajada -se fue por encima de los 600 pelotazos- hasta el mismo final, con siete abrazos en el marcador y alternativas en el juego.



Fue el de Mallabia un partido que fue a rachas. Comenzaron mandando con un 4-0 los colorados, se entonaron luego Ezkurdia-Galarza para superarles 4-8, y a partir de ahí se alternaron aciertos y fallos por bandos. Dejó su sello Oinatz, que tuvo un intenso mano a mano con Ezkurdia en los cuadros alegres.



Atrás la alegría fue por barrios. Jugó muy serio Galarza de inicio -no cometió su primer fallo hasta el 6-8- pasó por un pequeño bache del 12 al 14 iguales, pero no se descentró en ningún momento y gozó de buenos pelotazos. Aranguren aguantó bien la intensidad del encuentro hasta el 17-19. Fue en el tramo final cuando lo acusó en forma de fallo. Y Ezkurdia, con lo que había en juego, y el acierto que tuvo al rematar, no lo perdonó. Era sobrevivir.

OINATZ-ARANGUREN 19 - EZKURDIA-GALARZA 22

Frontón. Mallabia, partido disputado a puerta cerrada.



Marcador. 4-0, 4-8, 8-8, 8-9, 9-9, 9-11, 10-11, 10-12, 11-12, 13-12, 13-14, 14-14, 14-17, 17-17, 17-21, 19-21 y 19-22.



Duración. 72.26 minutos.



Pelotazos. 613.



Saques. 3 de Bengoetxea, 2 de Ezkurdia.



Tantos hechos. 7 de Bengoetxea, 1 de Aranguren, 12 de Ezkurdia, 1 de Ladis Galarza,



Tantos perdidos. 2 de Bengoetxea, 5 de Aranguren, 4 de Ezkurdia, 4 de Ladis Galarza



Dinero. De entrada 100 a 80 por Ezkurdia-Galarza.



Incidencias.En el penúltimo tanto Ladis Galarza impactó contra un cañón de calor situado en la contracancha al ir a restar una pelota. Por suerte no le pasó nada.