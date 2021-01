Luis Sánchez pega el estirón en la pelota profesional francesa

Actualizada 23/01/2021 a las 06:00

La historia reciente de la pelota vasca tiende a mirarse al ombligo y recordar solo los hitos de la mano profesional, esa que la televisión enfoca cuatro veces por semana. Sin embargo, alrededor de este deporte se siguen fraguando infinidad de conquistas empapadas en carácter navarro que, como es el caso, traspasan la frontera natural de los Pirineos.

En poco más de un año, Luis Sánchez Labat (Pamplona, 1997) se ha encumbrado como el trinquetista revelación dentro del profesionalismo francés. Un status que le ha permitido convertirse, casi en tiempo récord, en el segundo cabeza de serie de la máxima categoría del Campeonato Individual de Francia que, precisamente, da comienzo este domingo. “Más feliz no puedo estar”, reconoce.

Dominado por el vértigo, al zaguero del club Esteribar le cuesta reconocerse al lado de las imperiales figuras de la modalidad, como Peio Larralde, Mathieu Ospital o el vigente campeón Baptiste Ducassou. “Hace un año veía muy difícil hacerme un hueco entre los nombres de Primera y ahora, haberlo conseguido en tan poco tiempo, me sigue impresionando”, asegura.

METEÓRICO ASCENSO

Sánchez, que cumplirá 24 años el próximo mes de marzo, comenzó filtrándose por una pequeña rendija y ha terminado siendo fagocitado por una disciplina donde continúa sin menguar su entusiasmo. Así, tras su debut en el mano a mano de Segunda rompió moldes al disputar por primera vez el Parejas de Francia, le siguieron las semifinales del Torneo de Baigorri y el último subcampeonato del ‘Super Prestige’ individual.

Si a alguien le sentó bien el 2020, fue a él. “Nadie esperaba que progresara tan rápido, ni yo mismo. Desde la empresa Esku Pilota están muy contentos conmigo pero ya les digo que esto no tiene por qué convertirse en la tónica habitual”, avisa, “Un amigo me comentó: ‘Ya has hecho lo fácil, ahora lo difícil es mantenerse en la elite”.

EL MAESTRO DE LEKUINE

Sánchez ha conseguido ganar terreno al trinquete francés a través de una preparación física guiada por Iñaki Barbajero y un grupo de trabajo a quienes considera cómplices de sus éxitos. Asimismo, desde finales de noviembre cuenta con la tutela excepcional de Yves Salaberri ‘Xala’, quien fuese manista profesional de Aspe, para pulir los detalles técnicos del mano a mano una vez por semana.

“Estoy muy agradecido por poder aprender de Xala. Para mí es una figura muy importante de la pelota”, elogia Sánchez, “Xala es muy amable, pone mucho interés y puedo comunicarme con él en perfecto castellano”. Apadrinado por el zurdo de Lekuine, Sánchez ha ahondado en la mejora de aspectos como la volea, la dirección y colocación de la pelota, y el saque.

“Empezamos a practicar mucho el saque y fue clave para que durante el ‘Super Prestige’ anotara entre 15 y 20 tantos de media”, apunta, “Reconozco que en el primer año he avanzado claramente pero creo que lo mejor está por llegar”.