Dos de dos para Altuna-Mariezkurrena

Actualizada 09/01/2021 a las 19:56

Jokin Altuna y Jon Mariezkurrena han conseguido esta tarde en el Municipal de Bergara su segunda victoria consecutiva en el Parejas después de dejar en 11 tantos a Ezkurdia-Galarza. No fue un partido bueno, con bastantes errores por las dos partes, pero fueron los azules los que aprovecharon mejor sus oportunidades. Altuna no perdonó las pelotas que no le quitó Galarza, y acertó a la hora de rematar. Mariezkurrena sacó brillo a su derecha, y cometió errores puntuales. Los colorados siguen sin conectar con el campeonato. Galarza no transmite demasiada seguridad y Ezkurdia tampoco ha podido aportar demasiado.

La segunda jornada del Parejas, que comenzó el día 6 con victoria de Olaizola II, continuará con el choque entre parejas de Baiko, Urrutikoetxea-Imaz contra Artola-Aranguren, que vienen de perder el primer partido.

CLASIFICACIÓN

1. Altuna-Mariezkurrena (Aspe) 2+22

2. Olaizola II-Rezusta (baiko) 2+13

3. Elezkano-Zabaleta (Aspe) 1+19

4. Peña II-Albisu (Baiko) 1+11

5. Artola-Aranguren (Baiko) 0-10

6. Jaka-Martija (Aspe) 0-11

7. Urrutikoetxea-Imaz (Baiko) 0-14

8. Ezkurdia-Galarza (Aspe) 0-30

Ezkurdia-Galarza 11

Altuna III-Mariezkurrena 22

Frontón. Municipal de Bergara. Partido a puerta cerrada.

Marcador. 0-1, 1-1, 1-4, 2-4, 2-6, 3-6, 3-8, 5-8, 5-11, 6-11, 6-12, 8-12, 8-14, 9-14, 9-15, 10-15, 10-17, 11-17 y 11-22.

Duración. 52:45minutos.

Pelotazos. 402.

Saques. 0 de Ezkurdia, 1 de Altuna.

Tantos hechos. 2 de Ezkurdia, 2 de Galarza, 10 de Altuna, 2 de Mariezkurrena.

Tantos perdidos. 3 de Ezkurdia, 6 de Galarza, 2 de Altuna, 4 de Mariezkurrena.