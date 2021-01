Israel Asiáin regresa a Cabanillas después de una década cumpliendo su sueño

Actualizada 08/01/2021 a las 06:00

Vuelve al lugar que le vio crecer. A la “isla” donde cultivó, desde los cinco años, una pasión que le llevó a cruzar el charco por primera vez: la cesta punta. En una mañana heladora, Israel Asiáin Gil (Cabanillas, 33 años) ejerce de guía en el recinto polideportivo de su localidad natal. Allí recuerda sus comienzos en los frontones, los dos con los que cuentan las instalaciones municipales, como si por él no hubieran pasado diez años desde su debut profesional en el Estado del Sol. “Volver a Cabanillas es como volver a casa”, presume.

Tras la finalización a mediados del mes de diciembre del ‘Fall Challenge’, la última competición del año, se confirmó su salida del cuadro profesional del ‘The Casino Dania Beach’ de Florida. Se consumía así, casi por descuido, su particular sueño americano apenas un mes después de haber peleado por un visado del todo insuficiente. Un final tan abrupto como indeseado.

“Cuando solicitas una visa hay tres opciones: te la aprueban a la primera, te la deniegan o te piden más información”, explica. “A mí y a cuatro pelotaris más -entre ellos, el también navarro Rubén Bailo- nos solicitaron desde Tallahassee, la capital del estado de Florida, más detalles sobre nosotros, como por ejemplo apariciones en prensa, nuestros logros y reconocimientos deportivos…”, cuenta.

El proceso, que se dilató en el tiempo, impidió su reincorporación a la plantilla de puntistas de Dania el 1 de octubre, fecha señalada para el inicio del último tramo de competición, y aplazó su aterrizaje al 18 de noviembre. Un inconveniente que además le privó de poder adherirse a la posibilidad de prolongar su estancia hasta mayo de 2021. “Tuve mala suerte”, apunta.



EL 'PACK' COMPLETO

“Hace diez años te aprobaban la visa en tres semanas, pero desde 2015 la cosa empezó a alargarse de manera inusual. Además, en los primeros años de mi debut, la empresa nos pagaba los trámites de la visa, el vuelo del avión para ir a Madrid a sellar el pasaporte… Hoy en día todo corre de nuestra cuenta”, repasa quien en 2010 dio el salto al profesionalismo tras los pasos de otros cabanilleros como ‘Txelis’ Rodríguez, Javier Rodríguez y Luis Javier Alonso.

En medio de la incertidumbre y la exasperante burocracia norteamericana, Asiáin contrajo la covid-19 en suelo navarro. Un positivo que se confirmó el 13 de octubre, dejándose notar a 38’5 ºC y haciendo estragos durante una decena de días. “Cogí el ‘pack’ completo”, comenta, “Además fue curioso porque justo me aprobaron la visa cuando estaba con los peores síntomas. Estaba tan reventado que no me hizo ni ilusión”.

El navarro no oculta su sensación de que después de todo han preferido prescindir de él. “Dos días después de llegar a la Florida subí a la oficina de Benny Bueno, intendente de Dania Jai Alai, para preguntar cuál era mi situación y qué planes tenía para mí. Después de dar un rodeo terminó por decir que no contaba conmigo para la temporada de febrero a mayo, que si las condiciones de la visa cambian con el nuevo presidente de los Estados Unidos quizás tenga la opción de volver en septiembre”, recuerda.



EL AMOR MÁS FIEL

Con todo ello, la subsistencia de la cesta punta al abrigo del casino de Dania “pende de un hilo” en un momento en el que la plantilla de pelotaris y la empresa deben acordar un nuevo convenido colectivo para los próximos cuatro años. “La empresa ha condensado el calendario en tres temporadas, de 36 pelotaris van a reducir la plantilla a 28, han rebajado los contratos salariales… han recortado por todos lados”, sostiene, “En mi opinión, lo que quieren es deshacerse de este deporte lo antes posible y, en cuanto la ley lo permita, poner en su lugar más máquinas en el frontón”.

Por lo pronto, y a la espera de noticia en los meses de mayo y junio, Asiáin tratará de echar una mano en la escuela de pelota de Cabanillas, que cuenta actualmente con una cantera de 40 puntistas, entre ellos una docena de mujeres. El amor más fiel. “La etapa de la cesta no se termina para mí, si no es Dania es aquí”, remarca, “El primer día que volví a casa hablé con el presidente del club para dar de alta mi ficha federativa y poder ser de ayuda. Es lo que quiero hacer ahora”.