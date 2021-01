Javier Urriza: “Si estoy es porque me veo capaz de pelear por todo”

Actualizada 04/01/2021 a las 06:00

Después de ganar su sexto título de Parejas, que le deja a uno solo del récord de Zeberio III, Javier Urriza Torres dedicó la tarde a descansar y a ver fútbol. Con 39 años y su carrera como remontista hecha -siete txapelas individuales, seis de parejas- el remonista mira atrás y explica las claves de su éxito.

Sexta txapela sufrida.

Sí, pero cuando se gana duele menos. Estábamos concienciados para hacer un buen inicio, salimos enchufadísimos, nos costó cerrar el partido porque el desgaste fue enorme.

Pero, una vez más, ahí apareció.

Sí, en esos momentos es cuando surge el espíritu de lucha, de pelea, de echar una más a buena y ponerle las cosas difícil al contrario. A ellos les entró la ansiedad y esos fallos tontos que cometieron resultaron importantes.

Cuando llegó a casa y se sentó en la cama antes de acostarse ¿qué pensó?

Sentí una satisfacción muy grande, porque detrás de esto hay mucho trabajo y muchas horas de entrenamiento. Por eso cuando consigues una txapela tienes una sensación de felicidad, de relajación y de satisfacción, que has hecho el trabajo.

Y a todo esto usted es remontista profesional, pero no vive de esto.

No, no es fácil compaginar la actividad laboral con el deporte de alto nivel. Tengo la suerte de que Largoiko, que es la empresa en la que trabajo, me da un montón de facilidades para poder compatibilizar las dos cosas. A mí me toca viajar mucho por Europa, y con la pandemia hay muchas restricciones. Eso me ha permitido competir mejor.

Usted lleva un horario de lunes a viernes de oficina como un trabajador cualquiera.

Sí, soy ingeniero electrónico y el responsable de desarrollo de negocio de células robotizadas enfocadas a las artes gráficas. Por eso me toca hacer labor técnica y comercial en toda Europa y me toca viajar mucho. Compatibilizar eso con el remonte no es sencillo. La empresa me da facilidades siempre y cuando el trabajo sea adelante.

¿Cómo se arregla?

Yo tengo una labor técnica porque son equipos muy tecnológicos. Me organizo mi trabajo y las visitas. Normalmente no suelo estar fuera más de una semana al mes. Los viernes suelo estar ya en casa. Cuando estoy una semana de viaje trato de que el hotel tenga gimnasio y sigo la preparación física allí donde estoy. Soy un privilegiado, porque hago el deporte que me gusta y mi carrera laboral es la que deseaba.

¿Quién le prepara?

Actualmente trabajo con un preparador físico, Ibai Barón, que es un buen amigo de la pelota. Entiende de preparación y también de pelota. Estoy encantado con él y parte de la culpa de que a mi edad esté físicamente bien es suya y de la gente con la que he trabajado antes.

¿Cuánto tiempo pasa en el frontón a la semana?

Los martes y jueves entreno en Galarreta, más los partidos. Es sacrificado ir de Estella, donde trabajo, a Hernani para entrenar. Pero es fundamental si quieres estar encanchado. Puedo ir a pelotear al Euskal, pero no es lo mismo que entrenar con compañeros.

Siempre se le ha visto muy fino.

Me cuido. No es algo que lleve al extremo, pero conforme vas cumpliendo años todos los detalles suman. Desde hace un tiempo trabajo con un nutricionista. Eso o ir al fisio una vez a la semana cuenta. Para estar bien a mi edad no hay secretos. Meterle muchas horas y cuidar todos los detalles. Es sacrificado, pero es también muy satisfactorio. Cuando consigues una txapela como la del Parejas encuentras mucha gasolina para seguir adelante. Hay temporadas del año en las que las cosas no son fáciles.

¿Cómo compatibiliza mentalmente todo?

Son dos actividades complementarias. El deporte te hace ser mejor trabajador, porque hay valores de un campo que son aplicables al otro. Y también el tener un trabajo día a día te ayuda a tener la cabeza despejada, en estar centrado. Si solo estás centrado en el deporte igual le das demasiadas vueltas a las cosas.

Con 39 años, ¿cómo ve su carrera deportiva? ¿cómo se plantea las cosas?

Como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Soy muy consciente de que el final de mi carrera deportiva está muy cerca, y eso te hace tomarte las cosas con otra filosofía. Por eso saboreas los éxitos de otra manera. Y esto te hace ser consciente de que si quieres seguir ahí arriba hay que cuidar todos los detalles. Soy consciente de que esto es efímero y voy a disfrutarlo. Pero soy consciente de que llegará un momento en el que habrá que echarse a un lado y dejar paso a los jóvenes, que vienen apretando fuertes. Sé que este ritmo de trabajo, entrenamiento y competición no lo voy a poder aguantar mucho tiempo. O el cuerpo o la cabeza dirán basta. Este año, desde que decidí seguir adelante con todas las de la ley, las cosas me han salido a pedir de boca. No es normal ganar los tres campeonatos, pero estoy feliz.

¿Se plantea bajar un escalón y renunciar algún campeonato?

Si estoy es porque me siento capaz de competir por todo. No me veo jugando a pelota muchos años más porque soy consciente de que no voy a poder aguantar muchos años más. No me veo renunciando a competiciones. Aguantaré medio año, un año o lo que sea, pero por mi forma de ser voy a aguantar hasta el final dándolo todo.

¿Qué le dicen en casa?

Disfrutan como enanos. Mi novia me apoya en todo y me dice que disfrute. Mi madre me dice hijo mío, ya vale retírate que ya es suficiente.

Rojillo y confianza ciega en Jagoba Arrasate



A Javier Urriza le gusta el fútbol, es un rojillo empedernido, y como todo seguidor sufre con el devenir de Osasuna. “Me gusta ver el fútbol y sigo mucho a Osasuna. Veo el año complicado con los resultados que se han dado y cómo han ido las cosas. Pero me está gustando cómo lo llevan. Porque Jagoba Arrasate transmite una enorme sensación de seguridad. Que en un momento tan complicado como el que están el club le haya dado esa tranquilidad y confianza es muy bueno. Creo que van a sacar esto adelante. Es buen grupo”.