En el año más extraño que ha vivido la mano profesional en su historia, con los tres grandes campeonatos solventados en apenas mes y medio, llega la final del Cuatro y Medio. La ‘jaula’ afronta su pelea por la txapela más incierta de todo su recorrido. Dos guipuzcoanos, Jokin Altuna y Erik Jaka, vuelven a verse las caras por un título. 28 días después de la final del Manomanista, ambos se reencuentran en el mismo escenario en un duelo en el que tanto o más que la forma y el momento de juego va a contar la psique de los protagonistas.

Si hoy hubiera corredores de apuestas en el frontón Bizkaia de Bilbao, que no los habrá porque la final vuelve a ser a puerta cerrada, Jokin Altuna partiría como favorito en las traviesas, pero con una proporción mínima. ‘Cienes’ a 90 por el delantero de Amezketa. Pesan su mayor experiencia, y en teoría su mayor dote para el acotado. A sus 24 años Jokin Altuna afronta su quinta final dentro de la distancia. Cinco citas por la txapela, de las que solo ha conseguido ganar una, la de 2017 y por la mínima ante Mikel Urrutikoetxea.

JAKA, ESTADO DE GRACIA

El gran problema para Jokin Altuna es que se va a enfrentar a un pelotari que atraviesa un momento físico, de juego y de ambición deportiva único en su carrera deportiva.

Jaka, que se quedó fuera de la final del Parejas en el segundo partido de la liguilla de semifinales, ha sido el gran beneficiado de que la pandemia haya provocado la concentración de los tres campeonatos más importantes de la temporada en apenas un mes y medio.

El delantero de Tolosaldea firmó un Manomanista primoroso. Estuvo a punto de no jugarlo por una mononucleosis. Sufrió contra Bakaikoa, fue muy superior a Urruti, pasó por encima de Elezkano en la semifinal, y le sorprendió a Altuna en la final, en la que se impuso por 22-20.

Todos los partidos, como los dos que ha jugado en el Cuatro y Medio contra Etxeberria (ganó por la mínima por un fallo del de Zenotz de zurda) y Ezkurdia los ha ganado con el mismo patrón. Juego y actitud agresiva en la cancha -siempre al ataque, siempre hacia adelante-, y con el objetivo se ocupar literalmente el centro de la cancha, para a partir de ahí poner el tempo al juego, y acertar con la volea y el gancho.

ALTUNA Y EL SAQUE

Las dos grandes preguntas que se hacen los aficionados es qué Jokin Altuna se verá esta tarde en el Bizkaia, y hasta qué punto el dolor de haber perdido la final Manomanista sigue instalado en el delantero de Amezketa.

Altuna no ha escondido a lo largo de todas las entrevistas previas a la final, que el hecho de haber perdido la final manomanista como favorito ante un amigo como Jaka le ha dejado heridas. Lo ha pasado mal anímicamente, ha tenido dudas. La cuestión es si será capaz de dejar esas dudas colgadas en el perchero del vestuario del Bizkaia, o si entrarán en la cancha con él. Y no solo eso, si -además- es capaz de superarlas cuando en la final vengan mal dadas. Y ya se sabe, en la ‘jaula’ quien duda, pierde.

Pero al mismo tiempo está el propio peso específico de Altuna dentro del Cuatro y Medio. Los números de amezquetarra dentro de la distancia son apabullantes. En seis participaciones acumula cinco finales. De 26 partidos que ha disputado dentro del Cuatro y Medio solo ha perdido siete, de los que cuatro han sido finales. Pero en toda la historia de la competición solo Aimar Olaizola tiene mejores números que el artista de Amezketa.

La confianza de Erik Jaka solo ha tenido un mínimo punto de quiebra. El campeón manomanista se ha visto amenazado en el resto de saque. Ha encajado nueve en los dos partidos que ha disputado de la competición. Uno de cada cuatro tantos que le han hecho los rivales en la competición ha sido con el disparo inicial. En la semifinal Joseba Ezkurdia remontó de un 11-1 a ponerse 13-16 en gran parte gracias al saque.

Deberá afanarse Jokin Altuna con la primera jugada, con la que ha hecho media docena de tantos en dos partidos. Y si no, forzar el remate.