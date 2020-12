El campeón se merienda a Artola

Actualizada 14/12/2020 a las 06:00

Con autoridad desmedida, Joseba Ezkurdia solventó el domingo el primer peaje en su camino hacia su tercera final consecutiva del Cuatro y Medio. El delantero de Arbizu se merendó a Iñaki Artola en una eliminatoria de cuartos de final donde quedó de manifiesto, de principio a fin, un aura de tranquilidad y confianza propia de un campeón.

Una condición que se mantuvo latente en los primeros minutos del encuentro, los más compensados en el marcador. Lo cierto es que a Ezkurdia le costó activar sus piernas, pero eso no le impidió aguantar un pulso que requirió de una mayor implicación de su rival para cosechar al menos tres tantos y una adaptación por su parte.

El pelotari de Aspe, por ejemplo, golpeó la chapa del Astelena con un saque-remate de dos paredes (3-4) y, lejos de achicarse, lo volvió a intentar trece pelotazos después, esta vez con éxito (5-4).

NUEVE SAQUES

A partir del 6-6, el encuentro se convirtió en un monólogo del vigente campeón de la ‘jaula’. Con una tacada de quince tantos, en la que se dio el gusto de facturar ocho de sus nueve saques directos, arrimados a pared, dejó sentenciado su estreno en el campeonato. “Artola ha sufrido mucho en el resto de saque y ha perdido totalmente la confianza”, comentó Ezkurdia. No le dio respiro. Tampoco en los tantos más largos, como las dejadas del 2-3 (24 pelotazos) y el 11-6 (25), o el sotamano del 20-6 (15).

Artola no dio la talla. Lejos de poner en apuros a Ezkurdia, la respuesta acomplejada del delantero de Baiko se resumió en los instantes finales, cuando trató de recuperar el crédito perdido conectando un fulminante gancho (21-7) y la consecución de su tercer saque. No obstante, reconoció atravesar un mal momento físico que le imposibilitó seguir el ritmo impuesto por su adversario.

Así las cosas, la victoria de Ezkurdia deja un interesante cruce de caminos en semifinales, donde el campeón del Cuatro y Medio se enfrentará a Jaka, la rutilante estrella del Manomanista.

Ezkurdia 22

Artola 8

Frontón: Astelena de Eibar. Eliminatoria a puerta cerrada correspondiente a los cuartos de final del Cuatro y Medio.

Marcador: 0-2, 1-2, 1-3, 3-3, 3-4, 6-4, 6-6, 21-6, 21-8, 22-8.

Duración: 39:38 minutos.

Pelotazos: 168.

Saques: 9 de Ezkurdia, 3 de Artola.

Tantos hechos: 10 de Ezkurdia, 4 de Artola.

Tantos perdidos: 1 de Ezkurdia, 3 de Artola.

Botilleros: Jokin Etxaniz asistió a Joseba Ezkurdia, mientras que Urretabizkaia II trató de ayudar a Iñaki Artola.