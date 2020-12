Olaizola-Urruti y Ezkurdia-Martija se juegan la txapela más esperada en 79 años

Actualizada 08/12/2020 a las 06:00

Este martes por la tarde, algo más tarde de las siete y media, terminará el Campeonato de Parejas más largo de la historia. Olaizola II-Urrutikoetxea o Ezkurdia-Martija se calarán una txapela que comenzó a jugarse el 23 de noviembre de 2019 en Azkoitia, hace un año y dos semanas, 381 días. Desde que la competición se celebrara por primera vez en 1941 no ha habido una torneo que se haya visto afectado por una pandemia global, un conflicto laboral con huelga incluida, una decena de sustituciones, partidos a puerta cerrada... y después de todo una final abierta e incierta.

Si este martes por la tarde hubiera corredores en el frontón Bizkaia, la final es a puerta cerrada, cantarían cienes a 80 a favor de Olaizola II-Urrutikoetxea. Los campeones de 2016 parten ligeramente por delante en las apuestas, por palmarés y porque en dos de las tres ocasiones en las que se han enfrentado en la presente edición del campeonato han podido con el dueto de Sakana.

Pero las referencias pasadas son quizá más papel mojado que nunca en esta ocasión, porque son partidos que datan de enero, febrero y octubre de este año. Los momentos de forma y juego son bien diferentes.

AIMAR-URRUTI SIEMPRE LLEGAN

A nadie le sorprendió que Baiko alineara a Olaizola II-Urrutikoetxea para el Parejas. Lo hicieron con éxito en 2016, y con las limitaciones que tiene el mago de Goizueta era la mejor opción.

Los dos campeones no han hecho un campeonato brillante, ni mucho menos. Pero han estado cuando tenían que estar. Y así han jugado. Sufrieron hasta la última jornada para meterse en el play off. Lo jugaron, ganaron y llegaron a las semifinales en tiempo y forma de conseguir dos victorias y meterse en la final.

Los dos campeones no forman una pareja al uso. A fin de cuentas son dos delanteros. Pero Urrutikoetxea ha mostrado una versatilidad quizá no valorada de forma justa. El de Zarátamo no juega como un zaguero al uso. Se planta en el cinco y su defensa de aire es casi inexpugnable. Tiene criterio a la hora de cubrirle cancha a Olaizola, y tiende a ir hacia adelante con golpes de delantero.

Aimar Olaizola está administrando como nadie el final de su carrera deportiva. En el Parejas siempre ha ido a más. Solvente en defensa, sufriente en los desplazamientos laterales... regala muy poco, y con el paso de los meses ha afinado en el remate. Sabe mejor que nadie que está, posiblemente, ante la última oportunidad de su carrera de calarse una txapela.

EL CARÁCTER DE SAKANA

Ni Ezkurdia ni Martija entraban en los pronóstico para la txapela en noviembre de 2019. De hecho en las casas de apuestas Irribarria-Rezusta eran la opción preferida. Los navarros aparecían en cuatro o quinto lugar.

A Ezkurdia-Martija nadie les ha regalado nunca nada en la mano profesional, tampoco en este campeonato. Han tenido que trabajárselo semana a semana. Y los resultados están ahí. Desde la quinta jornada de la liguilla han estado en puestos de semifinalistas, y fueron los únicos que le aguantaron en un primer momento la marcha a Jaka-Zabaleta.

La pareja de Sakana es una máquina muy bien engrasada. Son dos viejos conocidos dentro y fuera del frontón, y todo eso se traslada al juego.

Ezkurdia está en plena madurez profesional. Con la txapela conseguida hace dos años con Zabaleta dio un paso adelante. Sabe echarse el peso de la pareja a la espalda. Su velocidad es la que marca el juego con la volea para buscar los pies del rival o esconderla al txoko, o abriendo bien de gancho.

Ezkurdia tiene en los cuadros traseros una póliza a todo riesgo. La fiabilidad de Martija no ofrece dudas. Siempre en el sitio, con buena visión del juego, e intención en cada pelotazo. No es fácil tumbarle, no lo ha conseguido ni el coronavirus.