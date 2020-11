El partido 40 de un guerrero

Actualizada 07/11/2020 a las 06:00

A pesar de mantener un aspecto de eterno joven, Oinatz Bengoetxea se ha convertido en el abuelo del manomanista tras la renuncia en 2019 de Aimar Olaizola. El leitzarra, de 36 años, inicia este sábado en Amurrio el camino en su decimoséptima participación en el mano a mano. Lo hace con el que será su partido 40 en la modalidad. El destino ha querido que de los cuatro navarros que hay este año en liza, se enfrenten dos: Bengoetxea VI debuta ante Asier Agirre en la que puede ser una de sus últimas participaciones.

Posiblemente Oinatz Bengoetxea sea el manomanista más grande de las últimas dos décadas quitando a Irujo y Olaizola II. Lo dicen sus números. Ha ganado las dos finales que ha disputado; tuvo que renunciar a la de 2015 por una lesión en un dedo (fue la primera vez que la Liga optó por suplir a un finalista por lesión) y tiene el récord de terceros puestos en el mano a mano. En cinco ocasiones se ha llevado la medalla de bronce.

PARTIDO DE RITMO, SEGURO

Sobre el papel, la de esta tarde en Amurrio va a ser la eliminatoria más atractiva de la primera fase del campeonato.

Bengoetxea VI y Agirre prometen un partido de ritmo frenético, en el que será muy difícil que la pelota toque el suelo, y en el que los ángulos volverán a ser protagonistas.

El juego de Oinatz es tan previsible como inabordable. Probablemente saque de la pared, y tendrá que estar muy atento Agirre a los efectos que el leitzarra dibuje de sotamano, su signo de identidad en la lucha individual. Ha podido prepararse bien.

No va a tener delante un rival cómodo. Aguirre es de los que no se arrugan, y también tiene en el aire y el ritmo su seña de identidad. Los fallos no perdonan.