Comienza el Manomanista más rápido

Actualizada 06/11/2020 a las 06:00

El Auzoeta de Ataun dará esta tarde el pistoletazo de salida del Manomanista más breve de la historia de la mano profesional. Darío, campeón de Promoción el año pasado, y el recién debutado Zubizarreta II escriben hoy la primera página de un campeonato exprés, con 12 pelotaris -seis por empresa- y 23 días entre el primer encuentro y la final del domingo 29 en el frontón Bizkaia. Iker Irribarria defiende el título conseguido el año pasado, y encabeza todos los pronósticos.

Es el de 2020 un Manomanista extemporáneo. Tradicionalmente el mano a mano es la guinda del pastel, el colofón de la temporada con los primeros calores de finales de mayo y comienzos de junio. Este año, no. La prueba reina de la mano se ha metido con calzador entre un Parejas inconcluso y un Cuatro y Medio que será más breve de lo habitual para cuadrar calendarios. El Manomanista de 2020 será frío. Por lo climatológico, se disputa con los primeros fríos y habrá que ver cómo responden las manos; sin descanso entre fase y fase, y será frío en la grada. Solo se va a disputar en el País Vasco, y tras las medidas del Gobierno Vasco solo habrá público en el festival de hoy en Ataun. El de Amurrio y Eibar serán sin público. Las empresas ya verán qué hacer con a competición a partir de entonces.

CINCO ESTADIOS DE FAVORITOS

Por palmarés y estados de juego los dos finalistas del año pasado (Irribarria y Urruti) encabezan la lista de favoritos. El de Arama está ante su campeonato, y va a por la tercera txapela.

Un escalón más abajo están Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia. El guipuzcoano está en un gran momento, su hándicap es que empieza de abajo. Ezkurdia llega en tiempo y forma a una gran oportunidad. Por edad, está maduro.

Bengoetxea VI, bicampeón, afronta una de sus últimas participaciones. Arranca de abajo. Elezkano fue tercero el año pasado.

En los dos últimos escalones están los más jóvenes, llamados a crecer y a dar la sorpresa a alguno de los cuatro cabezas de serie: Irribarria, Urruti, Ezkurdia y Elezkano.

23 días, la pasa en el seis y medio y la tercera final más tardía



El Manomanista 2020 tendrá 16 partidos de octavos a la final. Se disputarán en un tiempo récord, 23 días. Menos de un mes de competición en el que no hay margen de error para nada. No se contempla el aplazamiento en ninguna fase, y no hay semana de descanso de partido a partido.

Las empresas han decidido que este año la pasa de saque se adelanta al seis y medio, con lo que los 12 participantes van a tener que hilar fino.

Los dos mejores jugarán la final el 29 de noviembre, la tercera final más tardía de la historia después de la que disputaron el 30 de noviembre de 1969 Retegui I y Atano X (22-8 para el de Eratsun en el primer título navarro) y la del 2 de diciembre de 1951, en la que Gallastegi pudo por 22-14 con Akarregi en el Municipal de Bergara.