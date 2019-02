Mariezkurrena: "No esperaba estar a este nivel"

28/02/2019 a las 06:00

Jon Mariezkurrena Zelaia (Berriozar, 1999) cerró el pasado sábado su primera participación en en el Parejas con el sentimiento contrastado de saber que no sólo basta con hacer bien las cosas durante 14 jornadas, sino de evolucionar semana a semana para poder combinar una frívola ambición con una pizca de suerte. “Entrenar, lo mejor para olvidar”, sostiene. El zaguero navarro piensa lo menos posible en lo que pudo ser y no fue, en una victoria en el Labrit que no se produjo. ¿Siente

