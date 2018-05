El nuevo 'sheriff' de la pelota

No hemos visto una mala final del manomanista, aunque la primera impresión con la que me he quedado es que había poca pelota, y que -para mi gusto- se ha jugado demasiado cerca de la pared. Me ha parecido una final más emocionante que vistosa. No se ha visto que ni Olaizola ni Jokin rompían con su pelotazo, tampoco han hecho un daño excesivo con el saque, por eso el partido ha ido por donde ha ido. A mí me ha dado la impresión de que se han terminado pocos tantos, y creo que ninguno d