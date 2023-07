Triatlón en Peralta con sabor a despedida

El Club Triatlón Atalaya de Peralta despidió este pasado 29 de julio una andadura de casi veinte años dedicados a la formación de jóvenes deportistas en sus disciplinas de natación, bicicleta y carrera a pie así como la organización de pruebas populares. El colofón a esta trayectoria fue la carrera disputada este pasado sábado por la tarde en Peralta y en la que tomaron parte 170 triatletas de todas las categorías. Fue un encuentro entre las docenas de chicos y chicas que han pasado por el club en todo este tiempo. Era la decimoséptima edición de la prueba de carácter popular, gratuita y sin carácter competitivo al no puntuar en las clasificaciones federativas. En todos estos años y desde la primera prueba en 2005 -solo dejó de organizarse en dos ediciones a causa de la pandemia- la carrera de julio suponía el colofón al curso de las escuelas de natación y BTT, especialmente, con alumnos procedentes no solo de Peralta, sino también de poblaciones cercanas como Funes, Falces, Marcilla, Olite, Andosilla, Villafranca, Lodosa, Azagra, Santacara, San Adrián, Cadreita, etc.

El club, que ha contado con el apoyo de voluntarios, patrocinadores y el respaldo del Ayuntamiento de Peralta, termina su trabajo formativo en el que han tomado parte muchas familias, tanto en las clases como en el día a día, pero está abierto a que alguna institución o grupo quiera retomar la organización de esta prueba popular.

HOMENAJE A EMILIO NAVARRO

La competición del sábado se disputó en las instalaciones municipales de Las Luchas, en una calurosa tarde con un termómetro cercano a los 34 grados y un ligero viento noroeste que fue aliviando la tarde conforme iba desarrollándose la prueba, aunque fue necesario el reparto abundante agua y otros avituallamientos por parte organizadores y voluntarios. A las cuatro de la tarde se iniciaron las pruebas para las escuelas infantiles, con presencia de 40 triatletas, mientras que a las seis de la tarde lo hicieron los mayores, tanto en la modalidad popular de 100 metros de piscina como en la prueba absoluta con 500 metros a nado, con unos 130 competidores.

Momentos antes de la prueba absoluta tuvo lugar al pie de la piscina de 50 metros un pequeño homenaje a Emilio Navarro, aficionado y colaborador del triatlón en Peralta, además de juez federado y que falleció el pasado mes de diciembre. José Luis Pascual y Xabi Dallo, por parte del club, entregaron un cuadro con el cartel de esta edición a los familiares de Navarro ante el aplauso de los asistentes. Seguidamente, dieron comienzo las pruebas con sus tres segmentos de piscina, carrera en bicicleta (13 kilómetros en un exigente recorrido por el monte) y otros 3 kilómetros a pie por los alrededores del polideportivo municipal.

CLASIFICACIONES

La carrera fue seguida por docenas de usuarios de las instalaciones, así como acompañantes y familiares de los triatletas venidos de toda Navarra y de provincias limítrofes y tuvo en Alex Remón la voz comentarista al transcurso de las pruebas.

Se impuso en la prueba absoluta Fermín Camarero, seguido de Eneko Izco y Martín Lasa, mientras que en chicas la primera en llegar fue Rocío Marín seguida de Irene Dallo y Elena Mazo. En categoría popular los ganadores fueron Daniel Flamenco y Ana Nantes, mientras que el relevo ganador fue el formado por Rebeca Lavega y Javier Hita.