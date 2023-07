Ander Olcoz y su historia de amor

Una historia de amor, desde todas sus vertientes, es la que le ha acompañado a Ander Olcoz (Tafalla, 2003) durante la temporada. Un primer amor mostrado a través del ejercicio de aro. Con la pelota se enseña a abrir los ojos para olvidar y seguir hacia adelante. Ya con las mazas se culmina la superación personal. Hay vida más allá. Emoción a flor de piel en cada sintonía y éxitos deportivos convertidos en medallas. Oro en la Copa Masculina -junto a Sergio Osés- y mismo metal en Primera Categoría. En Conjuntos también brilló el color dorado en la primera fase de la Copa de España. Olcoz ha tocado techo.

“El balance es totalmente positivo tanto a nivel de resultados como en lo personal. Nunca los hubiera imaginado a principios de la temporada”, cuenta el tafallés que, de hecho, dudó en competir o mantenerse al margen. “Comenzamos con muchas dudas y sin estar seguros de realizar la temporada individual. Finalmente pude completarla y no me arrepiento para nada. He mostrado unos ejercicios con una historia personal, la cual me ha acompañado durante todos los días. Quizá sea la clave de lo conseguido: la superación personal del día a día”, argumenta.

Porque Ander Olcoz es sinónimo de lucha, esfuerzo y sacrificio. El gimnasta tiene una magia innata que trata de mostrarla en cada ejercicio. Solo a la altura de todo un campeón. ¿Por qué transmite tan bien? “Es algo que siempre me ha costado ver y nunca he sabido explicar cómo lo hago. Creo que me sale solo, quizás se trate de sentir lo que haces. En este sentido trabajar con Uxue es un gran punto a favor porque siempre intenta que cada uno de mis movimientos expresen algo. Creo que la gimnasia que hacemos sale del corazón, por lo que es más fácil transmitir toda las historias que contamos en los ejercicios”, expone el joven deportista.

Olcoz valora la figura de Uxue Almiñana, su entrenadora y ángel de la guarda en todo este proceso: “Esta temporada se ha basado en una historia personal y por eso transmitirlo en competición ha sido algo más fácil. Ha sido una lucha que me ha acompañado día a día, en cada entrenamiento y trabajar con ello también ha resultado complicado. Uxue ha estado ahí en todo el camino y gracias a sus ejercicios me ha ayudado a ver, a entender la lucha que contaba en mis ejercicios. Una lucha y una historia de superación por la hemos pasado o pasaremos todos”, cuenta con aplomo a pesar de sus 21 años.

TODO UN PIONERO

Ander Olcoz es un precursor en la gimnasia rítmica. En 2022 se convirtió en uno de los primeros chicos en competir en la World Challenge Cup, que se celebró en el Navarra Arena. Derrumbó un alto muro de un deporte acotado a la disciplina femenina. “Es una de las cosas más bonitas de este deporte. Yo también he tenido referentes en los que me he fijado para seguir luchando y soñando y que ahora niños y niñas que están empezando se fijen en mí es un halago increíble. Soy y somos muy humildes, nunca nos hubiéramos imaginado llegar hasta aquí. Lo más importante es luchar y trabajar por tu sueño, así que animo a todos los chicos que comienzan a que nunca se rindan”, afirma con rotundidad.

La seriedad dentro del tapiz contrasta con una expresión risueña y jovial fuera del recinto deportivo. Ander Olcoz es una persona sencilla y a la que le gusta entretenerse. La fotografía -realizó prácticas en Diario de Navarra- forma parte del poco ocio que le dejan los entrenamientos. “Alterno el trabajo individual con el de conjuntos. Yo creo que entrenaré una media de 15 horas a la semana”, bromea.

La gimnasia es una burbuja donde el navarro se encierra ante cualquier contratiempo. Un deporte que le ha permitido conocer a personas maravillosas: “Me resulta imposible imaginarme qué hubiese hecho todos estos años de mi vida sin gimnasia. Uno de los aspectos más significativos de este deporte es poder decir que la gimnasia rítmica ha sido como un lugar seguro en el que poder estar cuando las cosas se complican. Una parte muy importante de todo esto es la gente con la que comparto mi pasión: mis compañeras. Al final son personas que están en mi día a día, con las que disfruto y sufro a partes iguales y que hacen que todo merezca la pena”.

Uxue Almiñana: "Ander tiene algo especial. Tiene el don de transmitir"

Uxue Almiñana es la entrenadora del equipo de Lagunak de Primera Categoría. La navarra es la principal valedora de Ander Olcoz. Junto al resto de los componentes -Andrea Herrero, Vega Cigudossa, Ane Ibáñez, Ane Ariz y Sergio Osés- es la que más tiempo pasa con los integrantes de la plantilla.

“Ander tiene algo especial. Aparte de una muy buena técnica corporal y, de aparato, tiene un don y es el de transmitir. Un don que se escapa de los estereotipos, de las condiciones físicas”, explica Almiñana que incide en este argumento: “Con su movimiento es capaz de contar historias. Un movimiento que desprende magia, una magia que hemos moldeado con los años pero en realidad LA magia apareció sin buscarla, la llevaba impregnada”.