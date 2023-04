En individual hubo dos gimnastas que sobresalieron con luz propia para hacer historia. Tras una plata y un bronce en anteriores campeonatos, solo faltaba el oro en la Copa de España Masculina. Sergio Osés (Peralta, 2007) y Ander Olcoz (Tafalla, 2003) se encargaron de poner al club de Lagunak en lo más alto. El más joven logró la plata en aro, mientras que el tafallés se hizo con el oro en la prueba de mazas y cintas, y con la plata en cuerda y pelota.

El colofón tuvo lugar en la jornada de este domingo, con la Copa de España de Conjuntos. Los dos chicos miembros de Lagunak se volvieron a subir a lo más alto de podio junto a Vega Cigudosa, Andrea Herrero, Ane Áriz y Ane Ibáñez. El club de Barañáin se colgó el oro en Primera Categoría. La gran noticia fue que Alaia solo estuvo un escalón por debajo para hacer doblete para la Comunidad foral. El grupo de Huarte estuvo formado por Maialen Saez, Sofía Sabalza, Alba Esparza, Valeria Fanlo y Nerea Urrastabaso.

En el resto de categorías, Lagunak fue plata en Sénior y Ansoáin alzó el bronce. Anaitasuna, por su parte, acabó en sexta posición. Alaia ascendió a lo más alto en Júnior, con el equipo de Ansoáin cerrando el `top10’. Alaia se hizo con el bronce en Infantil, mientras que Anaitasuna fue séptimo. Entre los más pequeños destacó la cuarta posición de Alaia y la séptima de Anaitasuna.

1 COPA DE ESPAÑA DE CONJUNTOS (PRIMERA FASE). En la general, Navarra quedó primera por delante de Canarias y la Comunidad Valenciana.



Comunidades Puntos

1. Navarra 91.000

2. Canarias 86.250

3. Comunidad Valenciana 83.800

Copa de España de Conjuntos

Primera Categoría

1. Lagunak (Nav.) 29.900

2. Alaia (Nav.) 25.950

3. Batistana de Tenerife (Can.) 25.750

Sénior

1. Pozuelo (Madrid) 24.600

2. Lagunak (Navarra) 24.250

3. Ansoáin (Navarra) 23.550

6. Anaitasuna (Navarra) 23.000

Júnior

1. Alaia (Navarra) 21.000

2. Tolosa (Pais Vasco) 19.300

3. Roquette Banifaió (C. Valen.) 18.300

10. Ansoáin (Navarra) 16.650

Infantil

1. Batistana de Tenerife (Can.) 22.500

2. Maspalomas (Canarias) 22.000

3. Alaia (Navarra) 21.550

7. Anaitasuna (Navarra) 19.800

Alevín

1. C.R. Santomera (Murcia) 20.750

2. Maspalomas (Canarias) 20.150

3. Calpe (C. Valenciana) 20.050

4. Alaia P. (Navarra) 18.550

7. Anaitasuna (Navarra) 17.800



2 COPA DE ESPAÑA MASCULINA. Sergio Osés y Ander Olcoz, gimnastas de Lagunak, lograron el oro para Navarra en la clasificación general. Sergio se colgó una plata (aro) y Ander dos oros (mazas y cintas) y dos platas (cuerda y pelota).