Llega la hora de la nieve: las estaciones cercanas a Navarra se preparan para abrir

Las nevadas que se han registrado en estas últimas semanas, junto a la bajada de temperaturas prevista, han dado el empuje decisivo -y necesario- para que este próximo fin de semana muchas de las estaciones de esquí más cercanas a Navarra den el pistoletazo oficial a una nueva campaña.

Aramón Formigal-Panticosa, Arette-La Pierre Saint Martin o Gourette son las estaciones de alpino -a falta de que este miércoles mismo Astún y Candanchú den a conocer de forma oficial su fecha de apertura- las estaciones que planean abrir ya este próximo fin de semana.

ARAMÓN, 5 MILLONES INVERTIDOS EN TOTAL

Aramón -el grupo que más pistas de esquí alpino reúne en el Pirineo Aragonés y que cifró en 1,2 millones de esquiadores los que las visitaron la pasada campaña- tiene previsto abrir este viernes 2 la estación de Formigal-Panticosa (182km, con 147 pistas). Una temporada en la que el grupo, que vuelve a apostar por sus servicios y propuestas de ocio (gastronomía, ambientación musical...) y el programa ‘Aprende a esquiar’ para captar nuevos esquiadores, invertirá 5 millones en mejoras.

Una de sus novedades en Formigal será el nuevo servicio de alquiler de equipos en el área de Sarrios (entrada a Izas y Anayet). El abono de temporada estándar para adultos costará 1.039€ (831€ infantil y veterano, 89€ hasta 5 años) y los forfait diarios, desde 54€ (43€ y 6€). Estos se abaratan comprándolos en web y no en taquilla, al margen de otros descuentos. En Panticosa, el precio diario se reducen a partir de 46€ (36,50€ y 6€).

ASTÚN Y CANDANCHÚ, DE NUEVO UNIDAS EN 100K

Una temporada más Astún y Candanchú afrontan unidas la temporada, repitiendo el espacio 100k con el que ofertan 100 kilómetros esquiables (102 pistas y 14 itinerarios). Hoy anunciarán la fecha oficial de apertura aunque, con más de medio metro de nieve acumulado en sus cotas altas estos días, podría producirse parcialmente este fin de semana si las labores de acondicionamiento lo permiten.

Los precios, junto a una amplia oferta de descuentos, se establecen en un abono general de temporada para adultos de 971€ (777€ infantiles y 96€ niños) y forfait diarios que oscilarán entre 42 y 50€ según la fecha.

@InfoCandanchu

LA PIERRE ST. MARTIN APUESTA POR LO FAMILIAR

La estación francesa de Arette-La Pierre Saint Martin, la más cercana a Navarra, tiene previsto abrir este sábado, al igual que otra estación gala como la de Gourette. La Pierre -que, con 27 pistas, esta campaña sube su apuesta por la agenda de actividades complementarias al esquí, la oferta de alojamientos y el ambiente familiar- contaba con espesores de entre 30 y 70 centímetros, aunque las previsiones son de nuevas nevadas.

El abono general de adulto para la temporada es de 562,50€ (487,50€ infantiles y de 60 a 74 años) y la entrada diaria, de 37,50€ (32,50€). Siempre, al margen de otros descuentos.

VALDEZCARAY SIN PREVISIÓN DE APERTURA

La estación riojana de Valdezcaray, entre las cotas de 1.530m y 2.125- no va a poder abrir este fin de semana ninguna de sus 26 pistas. La nieve ha llegado y blanqueado las cotas más altas pero no es suficiente. De hecho, no hay previsión de apertura de una temporada en la que el precio del abono de adulto es de 410€ (290€ para infantiles, entre 5 y 10 años) y el forfait oscila entre 22,50 y 29€ (19-20€ para infantil).