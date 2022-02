Hockey patines: habilidades sobre ruedas

Manejar una bola pequeña con un stick mientras se lleva unos patines en los pies no es nada fácil. A eso hay que añadirle tener que intentar meter la bola en una portería pequeña. El hockey patines es un deporte que requiere destreza, pero también es un deporte en el que aprender a caerse y levantarse es esencial. Navarra, sin cerrar oficialmente las inscripciones, cuenta actualmente con 293 licencias en el hockey patines. Esto ha supuesto un aumento con respecto a las 264 de la temporada pasada.

La competición de hockey en Navarra comenzó en octubre y los Juegos Deportivos de Navarra (JDN) ya llevan la mitad de la temporada completada. Este año, el curso se ha distribuido en dos fases. “La primera ha sido más amistosa donde los clubes han podido presentar más equipos con menos jugadores. Ahora hemos empezado una segunda fase más competitiva donde el ganador de la liga se queda campeón navarro y aspira a jugar en el Campeonato de España”, explica Aitor Martínez Agoues, delegado de la sección de Hockey Patines en la Federación Navarra de Patinaje.

La competición de los JDN se distribuye en cuatro categorías desde los años 2011 hasta 2005 y esta temporada, están participando cuatro equipos (Oberena, AD Tudela HC, SD Lagunak y UDC Rochapea). Los partidos se dividen en dos partes de 20 minutos con cinco minutos de descanso entre ambas. En las categorías más inferiores hay límite en el resultado final. “Lo que suele pasar en las categorías de más pequeños es que si hay jugadores con más experiencia se nota la diferencia con los que han empezado ese mismo año. Lo que se suele hacer es limitar el partido con máximo una diferencia de 10 goles”, cuenta Martínez.

DESTREZA EN LA PISTA

El domingo se celebró en las instalaciones de la UDC Rochapea la tercera jornada de la categoría infantil y la segunda de la categoría alevín. Juegan chicos y chicas juntos y, pesar de que dentro de un mismo equipo puede haber diferencias en el manejo de los patines, los partidos son intensos y con mucho ritmo. El encuentro entre el equipo ‘D’ de la Rochapea y el de Tudela en categoría infantil tuvo mucha emoción tanto dentro de la pista como fuera. Aunque el primer gol, por parte de los visitantes, no llegó hasta el minuto 17 de partido. Además de la rapidez con la que se mueven por la pista, los jugadores también recibían golpes y sufrían caídas. Aun así, se levantaban y continuaban en busca de la pequeña bola.

El casco es opcional en la pista, pero sí que tienen obligación de llevar material concreto. Deben tener el stick, espinilleras, rodilleras, guantes y coquilla como protección general. Los porteros sí que llevan obligatoriamente protección para la cabeza y la cara además de una protección más grande para las piernas y los brazos. Para los menos experimentados, el manejo de la bola añadido a los patines es quizás lo más complicado. “Lo que se intenta hacer por categorías es centrarse en unas capacidades, con los pequeños es saber patinar y según van avanzando saber pasar. Desde pequeños no se puede enseñar toda la táctica como puede pasar en otros deportes. Al final llevas unos patines encima que de normal no estamos muy acostumbrados”.

El hockey patines en Navarra ha ido creciendo y hay equipos que juegan incluso en liga nacional. “Ha habido épocas donde había muchos equipos de hockey en Navarra. Ahora está creciendo mucho en Tudela. Antes no tenían conjuntos y ahora casi son el club que más jugadores aporta a Navarra”, explica Aitor Martínez. En los Juegos Deportivos de Navarra, Tudela cuenta con siete equipos diferentes repartidos en las cuatro categorías. “También está creciendo el hockey femenino. Antes no había y ya hay equipos que incluso juegan en categorías nacionales”. Como es el caso de la UDC Rochapea, que juega en la OK Liga Plata Femenina. En la temporada pasada, en Navarra hubo 48 licencias totales femeninas en hockey patines.

Los JDN concluirán la segunda fase de la competición el 9 de abril y después llegará la fase previa para el Campeonato de España. La disputarán los primeros de cada grupo y se enfrentarán a equipos de las comunidades limítrofes. Después, los primeros ya pasarán a disputar el Nacional de hockey patines que se disputará en el ms de mayo.

Pedro Sarasibar: “Es un deporte donde todos tienen la posibilidad de jugar”

¿Cómo se encuentra la Federación Navarra de Patinaje?

Se encuentra bien, antiguamente pasó por un bache económico y de gestión, pero en este momento ese bache ya está pasado. Vamos creciendo a nivel de fichas con lo cual las cosas se están haciendo bastante bien.

¿Qué bagaje tienen los Juegos Deportivos de Navarra?

Es uno de nuestros pilares importantes porque nos permite generar mucha competición en todas las modalidades. También, ayuda a los patinadores el hecho de tener tanta competición.

¿Realizan más actividades?

Desde la federación englobamos todo dentro de la competición. También, hay competiciones donde se valoran otras destrezas y menos la competición. Tenemos proyectado hacer más actividades tipo gymkanas para que los niños vayan mejorando la destreza del patín.

¿Qué objetivos tienen en la federación?

Mantener lo que tenemos hasta ahora e ir mejorando en infraestructuras y gestión. También, ofrecer a los patinadores competición de más calidad y más reglada.

¿Qué tiene el hockey patines que enganche?

Es un deporte donde actualmente juegan todos. Tiene el atractivo de los deportes de equipo, porque trae cosas como el compañerismo y la integración. Además, van adquiriendo valores. Es un deporte donde todos tienen la posibilidad de jugar.