La crecida se ceba con El Soto

margen de la afección de los clubes deportivos ubicados a orillas del crecida de los ríos también ha tenido otras consecuencias en el deporte de competición. En cuanto a las instalaciones, El Soto, totalmente arrasadas. También se han visto muy afectadas las instalaciones de rugby de Lekaroz. En cuanto a la competición, hasta ahora se han suspendido, al menos seis partidos de fútbol, hasta categoría segunda juvenil, y tres duelos de balonmano regional. Alubicados adel Arga en Pamplona , laha tenido otrasen el depoición. En cuanto a las instalaciones, Burlada ha vuelto a ser quien se ha llevado la peor parte en la zona detotalmente arrasadas. También se han visto muy afectadas las instalaciones de rugby de. En cuanto a la competición, hasta ahora se han suspendido, al menos seis partidos de fútbol, hasta categoría segunda juvenil, y tres duelos de balonmano regional.

Las instalaciones de El Soto en Burlada volvieron a verse muy afectadas por la crecida del Arga. Han sufrido serios daños el campo de béisbol y las pistas de atletismo de Hiru Herri, en especial la zona de gimnasio donde se ha visto afectado mucho material. Fuentes del Gobierno de Navarra apuntaban ayer que no se reparará a corto plazo la pista, ya que está prevista su remodelación en 2022. Los atletas de mayor categoría podrán entrenarse mientras tanto en Larrabide.

TRES DUELOS DE BALONMANO

Aunque de forma “mínima” por la designación de partidos este fin de semana sólo de categoría juvenil y cadete, la competición de balonmano tuvo algunas afecciones. Así el Uharte juvenil tuvo que suspender su duelo con el beti Onak por el cierre de Ugarrandía y el Erreka también aplazó su encuentro de cadetes con el Malkaitz en el polideportivo de Santesteban. Por su parte, hubo un cambio de pabellón en el partido del Txantrea-Bardenas juvenil, trasladándose finalmente al polideportivo de la Rochapea.

WATERPOLO NAVARRA, AFECTADO

Alterna los entrenamientos semanales de su primer y segundo equipo -en División de Honor masculina y Primera Nacional- entre la Ciudad Deportiva Amaya y Aranzadi, dos de las instalaciones que se vieron afectadas ayer por las inundaciones. Por ello, el Waterpolo Navarro es uno de los equipos referentes del deporte navarro que más afectado se ha visto afectado al quedarse sin lugar de entrenamiento. “Estamos tratando de buscar soluciones junto con el Gobierno de Navarra pero no es fácil. Las inundaciones nos han dejado sin lugar donde entrenar durante, al menos, dos semanas”, explicaba Fernando Munárriz, presidente del club. “Al menos hemos tenido suerte y no vamos a tener que aplazar partidos del primer equipo porque ha dado la casualidad que las dos próximas jornadas -hoy ante el Sant Andreu y el próxio fin de semana en Terrassa- jugábamos fuera. No obstante, es un contratiempo que nos afecta mucho . Quizá podamos solucionar algo aprovechando los espacios que teíamos reservados en Larraina para las categorías inferiores, pero no lo sé”, apuntaba.

BIHATZ, EN LANDABEN, CERRADO

La sala de escalada Bihatz también se vio ayer afectada por la crecida. El rocódromo, abierto al público hace 4 años, avisó de su cierre “temporal” a todos sus socios. “Es la primera vez que nos ocurre en el tiempo que llevamos. Por el momento nos ha sido imposible acceder así que tampoco sabemos bien los daños que ha podido haber. El agua ha entrado seguro”, explicaba Gorka Karapeto, uno de los responsables de la instalación situada en el polígono Landaben, cerca del margen del río Arga.

EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL

Al menos seis partidos de fútbol, hasta categoría segunda juvenil, se vieron aplazados ayer por el estado en el que se encuentran los campos. Se trata del Injerto-San Miguel y el San Jorge - Ilumberri (Regional Preferente), el Amaya - Beti Kozkor y el Liceo Monjardín - Castillo de Tiebas (Primera Regional) y el Amaya - Ardoi y el San Jorge -Asdefor (Segunda Juvenil). Las instalaciones de San Jorge y Amaya quedaron anegadas por lo que no se disputará ningún encuentro. El Avance de TerceraDivisión disputará hoy su partido como local en el Areta de Huarte. Recibe al Murchante. El Igeldea de Arre amaneció inundado.

Aplazado el XXIX Cross de la Txantrea

Con buena parte de su recorrido anegado por la crecida del Arga, “y en previsión de que el recorrido no esté en las condiciones adecuadas”, la organización del XXIX Cross de la Txantrea, que estaba previsto que se celebrase hoy por la mañana, tuvo que tomar la decisión de suspender la carrera.

No obstante, y a la espera de gestionar y recibir los permisos necesarios, planteaban como posible solución el poder celebrarla el próximo sábado 18. Este año, tras el aplazamiento del pasado por la pandemia, la carrera había completado su cupo de 500 corredores para la prueba absoluta. También estaba previsto un cross infantil que iba a tener lugar en el paseo Irubide.