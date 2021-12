Un encuentro en el kilómetro cero

La distancia entre Pamplona y Polonia lo dificultó todo, pero más aún el no saber nada los unos de los otros desde aquella última carta que la expedición navarra envió al grupo de escaladores polacos en 1979. El ansiado reencuentro llegó este pasado fin de semana. El sábado coincidieron en el Euskalduna Bilbao con motivo de la proyección de ‘Mendiak’, una película que recrea la primera ascensión navarra a un 7.000 y el rescate a uno de ellos. Tras pasar el fin de semana en Bilbao, diez amigos montañeros pasearon y visitaron las calles de Han pasado 45 años. Demasiado tiempo sin ver a personas a las que consideras amigos., pero más aún el no saber nada los unos de los otros desde aquellaenvió al grupo de escaladores polacos en 1979. El ansiado reencuentro llegó este pasado fin de semana. El sábado coincidieron en el Euskalduna Bilbao con motivo de launa película que recrea la primera ascensión navarra a un 7.000 y el rescate a uno de ellos. Tras pasar el fin de semana en Bilbao,pasearon y visitaron las calles de Pamplona : Gregorio Ariz, Iñaki Aldaia, Trini Cornellana, Kazek Lizka, Andrej Samolewic, Roman Bieneiek, Marek Kocik, Xabier Garaioa, Andrej Pabliwlik y Abel Alvira.

La expedición polaca tenía que poner rumbo al País Vasco por la tarde. No había tiempo que perder. Por ello, desde las 10 estuvieron conociendo algunos de los lugares más emblemáticos de la capital navarra. Primero visitaron la catedral. Allí estuvieron más de una hora, antes de trasladarse a la plaza del Ayuntamiento. Les recibió el coro Muthiko Alaiak y varios dantzaris con un homenaje que duró alrededor de quince minutos. Fotógrafos, transeúntes y familiares hicieron un corro de llenó de calor una mañana fría amenazada por la lluvia. Terminaron los actos protocolarios. Comenzaron a caer las primeras gotas. No importó, pusieron rumbo a la calle Estafeta para tomar un pequeño aperitivo antes de comer todos juntos en la sociedad Bullicio Pamplonés. Allí recibieron un logo oficial de la expedición y aprovecharon para recordar viejos tiempos.

UN HOMBRE EMOCIONADO

Las anécdotas giraron en torno al rescate de Gerardo Plaza, único momento que navarros y polacos habían compartido hasta hace tres días. Gregorio Ariz, director técnico de aquella ascensión a la cima del Shakaur, recordó emocionado aquel episodio. Fue un momento duro, pero la sonrisa no desapareció de su rostro en ningún momento. “Recuerdo todo como si hubiera sucedido ayer. Pero en mi mente siempre quedará grabado el rostro de agradecimiento de Gerardo hacia nuestros amigos polacos en el momento en el que uno de ellos le entregó un cigarrillo. No creo que fuera únicamente por eso, imagino que se juntó todo, que estaba muy dolorido, el frío, la ayuda que le estaban proporcionando... Pero lo que vi en sus ojos me produjo una sensación que no he vivido jamás y que soy incapaz de describir”, reconoció Ariz en uno de los laterales de la plaza.

Comentó también las ganas que tenía de verlos, pero reconoció la dificultad para comunicarse con ellos. “El reencuentro ha sido muy emotivo. Menos mal que durante los últimos tiempos nos hemos intercambiado fotos actuales, porque sino hubiese sido imposible reconocerles. Ha pasada demasiado tiempo. Si te soy sincero tampoco hemos hablado mucho del rescate. Eso pasó hace tiempo. Hemos querido disfrutar el momento. También te digo que la comunicación es muy difícil. Ellos no saben español y nosotros tampoco conocemos el polaco. Y el inglés no lo dominamos”, bromea Ariz, quien espera ver más a menudo a sus amigos de Polonia. “Ojalá nos veamos más, algún día iremos a verles a Cracovia. Pero con calma, ya somos mayores y mejor ir poco a poco”, finalizó sonriendo.