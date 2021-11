Iker Vicente: “Para la edad que tengo he vivido mucho, espero estar aquí muchos años”

A sus 24 años Iker Vicente ya es un veterano de guerra en lo que a peleas por txapelas se refiere. Va camino de su sexta final, y a por su tercer título con lo que empataría con Donato Larretxea y se colocaría a seis del legendario Miel Mindegia. Parte como favorito indiscutible para las apuestas, pero no le preocupa.

¿Cómo está a horas de la final?

Con ganas de que llegue ya el domingo, llevo muchos meses preparando esto. El trabajo está hecho.

¿Qué sensaciones le transmite el cuerpo?

Buenas. He entrenado mucho estos meses y cortando las sensaciones son buenas, los tiempos también. Pero al mismo tiempo tienes la incertidumbre, los nervios típicos, porque sé que los rivales también van muy bien.

En la clasificatoria hizo tercero. ¿Hasta qué punto es referencia?

Era la mitad del trabajo que la final. Otaño hizo muy buen trabajo y no me sacó tanto tiempo, creo que fueron diez segundos. Larrañaga sí que estuvo más lejos, él va a ser el rival a batir. Está muy bien, en verano me ganó en la Copa de Oro.

¿Cuánto hay de táctico en ese tercer puesto?

La eliminatoria no es como la final, ahí el objetivo es entrar. En una final siempre rindes más. Los días antes de la eliminatoria había tenido una pequeña molestia en la espalda y sí que salí en el primer tronco con más dudas, estaba un poco inseguro. Pero vi que Atutxa iba por delante, Larrea que subió el año pasado iba a la par, así que tuve que acelerar a tope.

Las apuestas le dan favorito.

Los dos últimos años he ganado y por eso me dan como favorito. Pero lo que vale es estar en el día y a la hora a tope, lo demás no vale. Por eso esto es tan variable. Yo creo que Larrañaga viene muy fuerte. Lo va demostrando año a año, que cada vez va a más y en verano ya se ha visto que es el que está en mejor forma.

El objetivo supongo que será encontrar la tercera txapela, pero ¿qué cambios se ha visto de año en año?

He ganado mucho en experiencia. Cuantas más finales juegas, más sabes cómo afrontar esos momentos. Aprendí mucho de las primeras, cuando me quedaba cerca de Atutxa. Cometía fallos de principiante. Luego con la experiencia sabes cómo manejarte en esas circunstancias, me veo más preparado para todo lo que pase . No hay dos finales iguales.

¿Es mejor aizkolari física, mental o técnicamente?

Creo que he crecido en todo. Físicamente soy mejor que hace unos años, mi punto débil era la fuerza y con el trabajo que estoy haciendo estoy ganando en fuerza y en potencia. De resistencia siempre he andado bien, y con los años vas mejorando. La técnica es parecida a la que tenía con 18 años. Yo desde pequeño he tenido un hacha en las manos, y la técnica la adquirí desde niño. Pules detalles, pero la técnica es casi la misma.

¿En qué nota que ha ganado en fuerza? ¿Cómo ha cambiado su organismo?

El cuerpo me ha cambiado, estoy mucho más hecho. No gano en los brazos, pero los valores de fuerza que tengo cada vez son mayores. Yo lo que más he notado es que el cuerpo asimila cada vez mejor los entrenamientos y que cada vez recupero mejor los campeonatos, entrenamientos, finales... Antes después me costaba días darle la vuelta al cuerpo y ahora no. Mi primera final la jugué con 19 años y tenía cuerpo de niño, ahora estoy más hecho. Antes no estaba preparado para un trabajo tan exigente, ahora sí. Antes iba con respeto, casi con miedo, a una prueba tan exigente como esta. Ahora es algo que tengo dominado. Sé que puedo ir a tope, antes el miedo era poder terminarlo.

¿Y la presión?

La presión se nota, claro. Pero la mayor presión me la pongo yo, desde siempre. Ahora me pongo más nervioso que antes. Ya he ganado dos txapelas, y voy a por la tercera. Si lo consigo muy bien. Pero lo importante es dar todo lo mío. Si luego me ganan, pues le felicitaré al contrario y a seguir trabajando.

Que tiene 24 años.

Eso es. Si pierdo una final, no pasa nada. Tengo la edad que tengo y espero poder estar en muchas otras finales y ganar alguna que otra txapela más.

Tiene 24 años y parece que lleva en la élite siglos. ¿Le parece que todo va muy deprisa?

Sí. Yo despunté rápido muy joven, y sí que noto que llevo mucho tiempo aquí. Voy a disputar mi sexta final, he vivido mucho. Y no solo finales, sino situaciones muy buenas y muy malas en el día a día de un deportista. Para le edad que tengo he vivido mucho, pero espero seguir aquí muchos años. Espero que el haber despuntado pronto no implique no poder estar años en el deporte.

No todo lo que ha vivido ha sido bueno.

He ganado muchos campeonatos, muchas cosas. Pero también lo he pasado muy al con problemas del día a día como la movida con la federación, quedarte sin patrocinadores... o por ser una persona pública oír comentarios. Son cosas que te afectan.

Para ustedes han sido dos años duros.

Muy duros. Por la pandemia hemos estado mucho tiempo parados, se nos han caído los patrocinadores y muchos días mentalmente lo pasas mal. Porque entrenabas mucho, pero no competías, te preguntabas si aquello era ser deportista o no, le hemos dado muchas vueltas a la cabeza. Pero por suerte parece que la cosa va mejor. En mi caso tener a Bertako e Ibaisec me da muchísima tranquilidad, eso me permite centrarme en mis entrenamientos y en mis cosas.

¿Llegó a pensar en dejarlo?

Dejarlo, no. Pero sí que he pasado por momentos muy duros en los que no paras de preguntarte cuándo se va a terminar todo esto y vamos a poder hacer las cosas con normalidad. Siempre he tenido muy claro que mi vida estaba en la aizkora y que quería ser un profesional de esto. No lo iba a dejar, pero lo he pasado muy mal. Pero de aquí también sacas aprendizajes, hay que luchar, hay que aprender y hay que vivir.

¿Cómo están con la Federación?

Entró gente nueva en la Federación Vasca y hubo intentos de acercamiento para llegar a un acuerdo. Pero los aizkolaris que se quedaron en la Federación lo único que hicieron fue poder trabas. Decidimos seguir nuestro camino, y vamos a tope.

Vuelve el público, se estrenando con Gol TV...

Que vuelva el público es una gran cosa, y también creo que ofreciendo la final por Gol vamos a llegar a un montón de público nuevo, diferente. Todo lo que sea darse a conocer y abrirse a un público es bueno. Van. A ser unas retransmisiones que van a ser más espectaculares.

De Bilbao a Santesteban y Australia

La temporada de Iker Vicente no se termina pase lo que pase mañana en Bilbao. Le quedan cosas pendientes. En la primera quincena de diciembre peleará por el navarro individual de primera. Se tomará un descanso mirando ya a la primavera. Su deseo es volver a Australia. “Llevo dos años sin ir, y seguro que lo noto en una competición a rapidez, pero tengo ganas de volver y de hacerlo bien”, dice.