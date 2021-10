Teresa Perales: "Aún no hay diagnóstico claro pero nunca tuve un cuadro de ansiedad"

La nadadora aragonesa Teresa Perales, que ya se encuentra en su casa de Zaragoza tras permanecer ingresada más de veinte días entre Tokio y Madrid, declaró este lunes que se encuentra a la espera de recibir los resultados de las pruebas médicas a las que se ha sometido para tener un diagnóstico claro y aseguró que lo que nunca tuvo fue "un cuadro de ansiedad".

Perales fue ingresada en un hospital de Japón el pasado 5 de septiembre por "un cuadro de estrés y ansiedad", según informó oficialmente en su momento el Comité Paralímpico Español. Regresó a España en un avión medicalizado el 12 de septiembre y desde entonces, hasta su fecha de alta hace unos días, permaneció ingresada en un hospital de Madrid.

"Quiero agradecer el cariño recibido por los días que he estado hospitalizada entre Tokio y Madrid. Nunca me han diagnosticado un cuadro de ansiedad y si así lo fuera no tendría ningún problema en decirlo, así que mi máximo apoyo a los que tienen crisis de este tipo", dijo Perales, en un vídeo difundido en sus redes sociales.

"Siento mucho que mientras estaban descartando enfermedades como un tumor, un derrame cerebral o una meningitis, sin que mi familia y yo lo supiéramos, alguien dijera a los medios de comunicación que tenía un cuadro de ansiedad y estrés. Desconozco por qué se dijo pero eso motivó que los medios dieran una información errónea", apuntó.

"Sigo sin tener un diagnóstico y sigo esperando un resultado claro. Los síntomas que tengo están muy controlados y son convulsiones, con una fuerte hiperactividad muscular, que eran tan fuertes que muchos días fui incapaz de controlar mi cuerpo", confesó.

"Ha sido una travesía muy larga de la que estoy saliendo poco a poco. Todas las pruebas que están haciendo están saliendo bien. Tengo las crisis controladas con medicación pero ningún diagnóstico claro. Tengo ganas de volver a mi vida normal pero también necesito calma y tiempo", declaró la nadadora española, que agradeció al servicio médico del Comité Paralímpico Español su "seguimiento" durante este tiempo.

"No tengo suficientes palabras de agradecimiento para el doctor Tomás Fernández Jaén y la doctora Josefina Espejo. No os imagináis lo que ha supuesto, estando lejos de casa, que estuvierais allí", dijo Teresa Perales, que también agradeció a la embajada de España en Tokio y al Comité Paralímpico Español, "con su presidente Miguel Carballeda, por realizar los trámites para regresar en avión medicalizado".

Teresa Perales, que este mes de octubre recogerá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, compitió en cuatro pruebas en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que logró una medalla en 50 metros espalda y tres diplomas.