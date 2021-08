Carlota Ciganda: "Ojalá pueda luchar por una medalla dentro de 3 años en París"

torneo olímpico femenino de golf a trece golpes de la campeona, la La navarra Carlota Ciganda declaró este sábado, tras acabar 29º en elde la campeona, la estadounidense Nelly Korda , que "ojalá" pueda "estar luchando por una medalla dentro de tres años en París".

“He jugado bastante mejor hoy; de hecho ha sido el mejor de los cuatro días de tee a green. Ha sido una pena no haber hecho algún birdie más", dijo Ciganda en declaraciones a la RFEG.

"Los bogeys han sido dos tripateos. Una lástima. Me hubiera gustado acabar con una buena vuelta para subir puestos”, agregó.

“De estos juegos me llevo una experiencia increíble, me gusta mucho representar a España. Ojalá pueda estar dentro de tres años en París luchando por una medalla”, comentó.

Mucho más atrás acabó la malagueña Azahara Muñoz, quien dijo que “hoy ha sido un poco más de lo mismo". "No me han entrado los putts y he tenido que ir remando todo el día. Así es muy difícil", añadió.

"Sinceramente no me llevo gran cosa de estos Juegos; el primer día jugué muy bien, pero a partir de ahí no han salido bien las cosas, y es una pena porque venía haciendo buenos entrenamientos y tenía muchas ganas de jugar aquí. Ahora hay que aprender por qué las cosas no han salido”, dijo.