Carlota Ciganda, con un abogado en la bolsa

Los caddies españoles cada vez tienen más prestigio en el mundo del golf. Ya se han olvidado esos tiempos pretéritos en los que cuando los golfistas españoles salían al extranjero lo hacían acompañados por familiares o por algunos colegas de su club, que eran los encargados de llevarles los palos. Hoy en día, muchos de los escuderos son profesionales como ellos y tienen una preparación universitaria adicional.

De esta forma, los caddies españoles están cada vez más cotizados y ya rompen la barrera de las fronteras para servir también a estrellas de otros países. Así, Pello Iguarán acompaña a Francesco Molinari y junto a él ganó el Open Británico; Iñigo Urquizu al francés Mike Lorenzo-Vera; Alberto Calvo al italiano Guido Migliozzi o Alvaro Alonso a la mexicana Gaby López en el LPGA.

Pero antes de que Alonso decidiera hacer carrera en el circuito femenino, ya tuvo un precedente: Javier Urquizu. Hermano de Iñigo y amigo de la infancia de Carlota Ciganda, estuvo cuatro años al servicio de la navarra por todo el planeta, hasta que el cuerpo le dijo basta. "La vida en los torneos es muy dura, estás todo el año fuera, viajando todas las semanas y la competición quema mucho, por muy buena relación que tengas con tu jugadora", explica el vasco, que de mutuo acuerdo con la pamplonica decidió poner final a su relación. "Yo ya tenía novia, mis estudios de Derecho y la necesidad de una estabilidad laboral, por lo que decidí incorporarme al despacho de abogados de mis padres en 2017".

De todas formas, como el gusanillo nunca se pierde, cuando Carlota le propuso retomarlo puntualmente este año no se lo pensó dos veces.

"Como su caddy habitual, Terry McNamara, no podía viajar a Asia me dijo que si podía ir con ella un par de semanas y nos fue bastante bien; luego lo dejaron y en el proceso de buscar a uno para lo que quedaba de temporada me propuso repetir en verano, lo que acepté encantado", reconoce con una gran sonrisa.

En este tiempo compartirán Evian, Juegos Olímpicos, Escocia, British Open y Solheim Cup antes de retornar a la rutina del despacho. Todo un sueño que tiene que agradecer a sus jefes. "Si no hubiese sido un trabajo familiar habría sido imposible, pero mis padres son grandes aficionados (su madre fue presidenta de la Federación Guipuzcoana y su padre es miembro de la Asamblea de la Española) y fueron los primeros que se alegraron y me animaron a aceptar el reto". Eso sí, sin dejar de cumplir sus obligaciones profesionales con los clientes. "Me llevo el ordenador a los torneos y por las tardes me dedico a sacar adelante el trabajo; luego, cuando vuelva en septiembre, me tocará volver a la rutina de oficina y ya tendré que ir a los juzgados", remata con cierto pesar.

Su cita inmediata desde este miércoles es en Tokio, donde Ciganda, que empezó muy bien, es una de las favoritas a medalla después de unos ajustes técnicos que realizó en Pamplona en los últimos días. "Son mis segundos Juegos y es un honor poder representar a España. Siempre que jugamos juntas Azahara Muñoz y yo lo damos todo y tenemos todas las opciones abiertas, porque nos motivamos mutuamente en estas ocasiones", apuntaba.

La malagueña, por su lado, refrenda sus opiniones: "Llevamos juntas desde pequeñas, primero en los equipos nacionales y luego en la universidad y en el LPGA. De hecho, la perspectiva de jugar con Carlota me ha dado alas y en estos días me he entrenado muy bien después de una campaña no muy buena. Estoy muy animada", explica. Las hermanas Korda, Shanhan Feng, Lydia Ko, Lexi Tompson, Jin Young Ko o Inbee Park son algunas de las jugadoras a batir.

Carlota Ciganda es cuarta a dos golpes de la sueca Sagstrom. Muñoz es séptima con un golpe más. La competición se reduce a tres días por el calor previsto.