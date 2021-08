Iker Vicente:“Ha sido un año mentalmente muy duro”

Los aizkolaris, como la mayor parte de los deportistas, son animales de costumbres. Viven en la rueda del entrenar-competir. La pandemia la ha parado de forma brusca en el caso de la aizkora. Su número uno, el navarro Iker Vicente, dice que han sido meses muy difíciles.

Han retomado ya la actividad.

Sí, con la eliminatoria de la Copa de Oro, la final del Campeonato de Parejas hemos vuelto, y ha habido que apretar bien las tuercas. Y ahora para la final de la Copa de Oro tendré que apretar más.

¿Cómo se ha visto?

Bien, bastante bien. En estos meses no hemos competido, pero yo no he dejado de entrenar. Es verdad que no lo haces con la idea de ir cada día a mejorar, sino a mantenerte porque tampoco teníamos claro cuándo íbamos a volver. Han sido entrenamientos diferentes, y en la vuelta me he visto bien. Hice una exhibición en Zudaire, antes de los campeonatos, contra Larrañaga y los dos nos vimos faltos de ritmo, lo normal. Yo pensaba que coger el punto me iba a costar más.

¿Cómo es pasar casi un año sin cortar?

Muy difícil. Entrenas, cortas en casa... pero era casi para nada. Cuando estás acostumbrado a competir y a mejorar de continuo pasarte un año sin objetivos ha sido raro, se hace duro.

No había horizontes.

Lo malo es que ha sido todo sobre la marcha, sin fechas, ni objetivos, ni campeonatos. Ha sido un ir viendo según iba la pandemia.

¿Cómo lo ha planificado?

Lo primero fue bajar un poco el pistón en cuanto a la intensidad de los entrenamientos. Lo que he intentado ha sido ganar en fuerza. Antes era un trabajo que no podía hacer, porque abusar de las pesas entre competición y competición te agarrota, no rindes. En estos meses he trabajado mucho la fuerza de todo el cuerpo, ejercicios de prevención... yo noto que he ganado fuerza y un par de kilos de músculo, de kilos buenos.

¿Y mentalmente?

La pandemia se me ha hecho dura, he tenido días malos. El no tener campeonatos, el lío que tuvimos con la federación, el ir por nuestro lado, la desinformación... parece que todo ahora se va solucionando, pero he pasado meses mentalmente muy malos, de darle muchas vueltas a la cabeza, de pensar qué iba a ser de nosotros. Al final nosotros decidimos irnos de la federación y montarnos por nuestra cuenta justo cuando explota la pandemia.

Y con qué ocupar las horas del día.

Además de no tener competiciones, en la pandemia he perdido todos mis patrocinadores.

¿Todos?

Todos. Me fueron diciendo que en estas circunstancias no podían seguir apoyándome. He pasado días muy malos.

Porque a ellos, a los patrocinadores, la pandemia les ha tocado.

Claro, y por eso les entiendes. Yo mantengo muy buena relación con todos ellos, me han ayudado muchísimo, y es lógico que hayan tomado esa decisión porque la situación es la que es. Yo me he quedado con 0 ingresos,y no he parado de darle vueltas a todo. Siempre intento sacarle el lado bueno a las cosas, y he tenido suerte porque así como perdí todos los patrocinadores, he podido conseguir en estos meses el apoyo de Ibaisek y a Bertako para el próximo año. Eso te da tranquilidad.

Y no hay exhibiciones, otra fuente de ingresos.

Nada. Al principio de verano parecía que iba a haber algo, pero como la evolución de la pandemia ha sido la que ha sido, pues no se han hecho apenas exhibiciones porque tampoco hay fiestas.

¿Qué futuro le ve a eso?

Algunos pueblos hacen ahora eventos culturales muy controlados en lugar de las fiestas. A ver si ahí puede haber algún hueco. Yo espero que el año que viene sea mejor.

¿Cómo están las relaciones de los aizkolaris con la Federación Vasca?

Nosotros vamos en la dirección que anunciamos, queremos hacer competiciones más atractivas y que la imagen de nuestro deporte sea más moderna, más acorde a los tiempos. Ahora ha entrado una nueva junta a la Federación Vasca. Se han puesto en contacto con nosotros para ver si se puede arreglar el asunto. Hubo seis aizkolaris que se quedaron y que la Federación los subió a Primera. Ahora nos dicen que nosotros estamos en Segunda y no podemos competir en Primera. No hemos podido llegar a un acuerdo con ellos seis. Nosotros pedimos que nos mantengan en Primera y la Federación parece que estaba dispuesta a cambiar las cosas en cuanto a modernizar todo, pero estos seis no quieren...

¿Es fácil para la Asociación de Aizkolaris organizar sus propias competiciones?

Ahora estamos bien porque la firma Sherpa, que es nuestro patrocinador, se dedica a organizar los campeonatos y todo. Nosotros solo nos dedicamos a prepararnos y a cortar. Ponerte a organizar y a buscar patrocinadores es algo que te desgasta muchísimo.

¿Por dónde pasa el futuro?

La Copa de Oro, el Campeonato Navarro, el absoluto...

¿Y una apuesta en el próximo invierno?

Me apetece mucho, tengo unas ganas enormes de echársela a alguien. Todo va a depender de cómo quede el Campeonato de Euskadi absoluto. Si quedo segundo se la echo a l primero fijo. Y si quedo primero, a ver si alguien se anima. Pero habrá que ver cómo evolucionan las cosas.