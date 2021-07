Nerea Pena, única navarra en la ceremonia

¡Camarero, una de champiñones! De esa manera amenizaba y disfrutaba en el interior del Estadio Olímpico de Tokio la delegación olímpica española los instantes previos a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Una cita que congregó a más de 5.000 atletas y entre las que se encontraba la navarra Nerea Pena.

La central del Ferencvárosi húngaro estuvo presente durante el acto de presentación de la cita olímpica. Y lo hizo junto a las jugadoras de balonmano y el resto de los deportistas españoles. En las horas previas, Nerea colgó en su cuenta oficial de Instagram unas stories en las que posaba con sus compañeras en las inmediaciones del estadio.

La noche que vivió en Tokio sirvió como pistoletazo de salida para lo que le espera a lo largo de estas dos semanas en la capital japonesa. Las Guerreras comenzarán su camino hacia el oro mañana a las 12:30 horas ante Suecia. Tras el debut deberán medirse a Francia, Brasil, Hungría y Rusia para intentar lograr el pase a los cuartos de final.

Sin fútbol ni waterpolo

Durante la ceremonia, Nerea Pena fue la única representante navarra de los ocho deportistas de la Comunidad foral que disputarán los Juegos Olímpicos.

Mientras ella disfrutaba con el resto de la delegación, las sensaciones en Sapporo eran diferentes. En esta ciudad japonesa situada a más de 1.000 kilómetros de Tokio, Mikel Merino y Jon Moncayola seguían dándole vueltas a lo ocurrido 24 horas antes. España no pasaba del empate ante Egipto y dejaba malas sensaciones de cara a la lucha por conseguir el oro olímpico. Los futbolistas navarros no estuvieron presentes en la ceremonia. No era tiempo de celebraciones. En su mente tan solo quedaba vencer a Australia para no complicarse el pase a cuartos de final.

Eduardo Gurbindo y Alberto Munárriz no desfilaron por el interior del Estadio Olímpico de Tokio. La razón, Gurbindo debuta hoy con los Hispanos y Munárriz lo hace mañana.

El atletismo, en camino

Durante el festival de fuegos artificiales, coreografías y desfiles que captaban toda la atención en la capital japonesa, el Aeropuerto de Barajas vivía una situación ligeramente similar. Allí no había pirotecnia ni bailes. Pero si desfilaba la delegación española de Atletismo para coger un avión rumbo a Japón.

Entre los 42 atletas se encontraban los navarros Sergio Fernández y Asier Martínez. Los vallistas despegaban rumbo a Tokio con las ilusiones puestas en hacer algo grande. Fernández vivirá su segunda cita olímpica. La primera fue en Río 2016 donde consiguió el record de España en 400 metros vallas. Por su parte, Asier Martínez vivirá en Tokio su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos.

La única deportista navarra que aún no ha volado hacia el país nipón es Carlota Ciganda. La golfista deberá a esperar a la madrugada del tres al cuatro de agosto para debutar en los que serán sus segundos Juegos.