Manex Salsamendi: del Pirineos del Roncal, al Mundial con Brasil

Conoció el esquí de fondo y aprendió a practicarlo a los 8 años en Isaba con su padre Aitor Salsamendi, profesor en Roncal. Ahora, con 18, afronta su primer Campeonato del Mundo absoluto en Oberstdorf (Alemania) tras haber competido ya en la Copa del Mundo júnior (2019), en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Suiza y el Mundial júnior de Oberwiesenthal en 2020.

Todo ello formando parte -pese a residir en Navarra desde los 8 años- de la selección brasileña de esquí de fondo. Y es que Manex Salsamendi Silva nació un 24 de julio de 2002 en la localidad de Río Branco, al norte de Brasil y muy cerca de las fronteras con Perú y Bolivia, y dispone de la doble nacionalidad. “Todo comenzó un poco por casualidad. Un día, hace cuatro años, esquiando en Somport con el Pirineos del Roncal vimos a una mujer que estaba esquiando con un traje de Brasil. Mi padre también estaba por allí y fuimos a hablar con ella, a preguntarle de dónde era, si realmente era brasileña y si existía algún equipo de esquí de fondo brasileño... Y así, hablando, nos confirmó que había una selección y nos pasó el contacto de la federación. Les escribimos, nos respondieron y ahí empezó todo”, explica el joven, que reside actualmente en Etxauri pero que sigue formando parte y compitiendo con su club “de siempre”, el Pirineos del Roncal.

Desde la selección brasileña comenzaron a seguir a Salsamendi -en el país sudamericano se antepone el apellido de la madre así que es conocido allí como Manex Silva- y pronto se dieron cuenta de su potencial, permitiéndole entrar en su equipo al máximo nivel y competir desde 2018 en citas de ámbito internacional (FIS) por toda Europa y, ya en 2019, también en Brasil, Argentina y Chile.

Ahora su gran reto es ir mejorando su ranking para poder cumplir con los requisitos exigidos y poder ir a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno (Pekín 2022). Para ello, competir en un Mundial absoluto es una buena oportunidad. Aconsejado por la Confederación Brasileña de Deportes de nieve (CBDN), renunció a participar en el Mundial júnior que tuvo lugar en Finlandia durante la primera quincena de este mes. A cambio, se ejercitó y compitió con el equipo brasileño en Saalfelden (Austria) -fue 8º en sprint júnior y 20º en los 15 kilómetros absolutos- y se ha centrado en la competición de Oberstdorf. “Sí los tengo en mente. Claro. En principio desde la selección y yo mismo estamos ya haciendo todo lo posible para poder ir a los Juegos. Queda aún tiempo y el reto es ése. El objetivo de estos Mundiales es hacer una buena carrera y poder conseguir puntos que me acerquen a Pekín”, reconocía.

Salsamendi tiene este miércoles la primera gran prueba de fuego en el Campeonato del Mundo. Brasil, al igual que otros países, está obligado a que sus representantes -3 mujeres y 4 hombres- disputen una clasificatoria previa debido a su ranking FIS.

Una cita de 10 kilómetros en estilo libre que dará plaza, solo a los 10 primeros clasificados, a participar en el resto de modalidades individuales del Mundial. Si no logra acabar en esas posiciones, Salsamendi competirá, junto a sus compañeros, en las pruebas por equipos: Team Sprint (28 de febrero) y el 4x10km a relevos (5 de marzo).

Eso sí, si lograse su billete entre esos 10 elegidos, acabará disputando en los próximos días siete carreras ya que podría correr el Skiatlón (15 kilómetros en estilo clásico seguidos, tras cambiar de material, de otros 15 km en disciplina patinador/ libre), en los 15 kilómetros de estilo libre (3 de marzo) y en los 50 kilómetros en clásico (7 de marzo), una prueba que, por su edad y las distancias a las que está acostumbrado a competir, se le puede hacer larga.

¿Y cómo se encuentra? Está acostumbrado a competir en pruebas internacionales pero debutar en un Campeonato del Mundo absoluto son palabras mayores. “De momento lo he llevado bastante bien. Bastante tranquilo. No he estado nervioso ni nada por el estilo aunque supongo que el día de la carrera ya sí que lo estaré”, explicaba tras unos días de concentración en Alemania junto a su entrenador, el también navarro Julen Garjón.

Ocurra lo que ocurra, lo que está claro es que la vida le ha cambiado al joven deportista por su apuesta por el deporte. ¿Y cómo eligió el esquí de fondo? “A mi padre siempre le ha gustado el monte y el deporte. Y como había un equipo de esquí en el pueblo empezamos a subir a esquiar los fines de semana, me gustaba y, poco a poco, me apunté en el equipo de esquí de fondo y hasta ahora... Supongo que fue también porque me gusta mucho la naturaleza y el esquí se practica en la montaña. Y, además, me parece que es un deporte también más divertido que otros por el hecho de que vas deslizándote”, apunta.

En 2019 ya comenzó a competir no sólo en Europa sino también en Sudamérica, lo que le complica sus estudios pero le beneficia en su faceta deportiva. “Es un plus. Pasa muchas más horas en nieve y eso se nota en su evolución. Aunque, mentalmente, también supone un desgaste y le canse más”, señala Garjón.

“Siempre he sido de viajar mucho con mi familia, pero ahora está siendo algo exagerado. En 2019 fue la primera vez que viajé a América y, al principio, se me hacía muy raro esquiar en agosto. Pero luego la verdad es que estuve muy a gusto aunque, como en principio era época sin competiciones y sí que tomé parte allá en muchas carreras, llegué a septiembre bastante cansado. Pero descansé un poco y a los días ya estaba otra vez con ganas de ir a esquiar. Es lo bueno del esquí”, reconoce el hispano-brasileño, quien, cuando no puede esquiar - “si se puede, esquío lo máximo posible”, dice-, dos o tres días a la semana entrena con roller, otro día va al gimnasio y el resto corre, monta en bicicleta.

Nombre: Manex Salsamendi Silva.

Nacimiento: Río Branco (Brasil), el 24 de julio de 2002. De niño se trasladó primero a Rentería y, posteriormente, llegó a Isaba con 8 años. Ahora reside en Etxauri.

Familia: sus padres son Aitor Salsamendi y Gilse Silva, tiene una hermana pequeña: Laia.

Estudios: actualmente estudia INEF en la Universidad de Lleida.

Club: Pirineos del Roncal.

Experiencia: campeón nacional júnior de Brasil, 58º en la Copa del Mundo Júnior de roller en 2019. También tomó parte en los Juegos Olímpicos de la Juventud (39º y 55º) y en el Mundial júnior (dos 76º) en 2020. Segundo en la prueba de esprint de Linza en la Copa de España y 3º en la cita de clásico en Larra-Belagua, también de Copa. Es 17º en el ranking absoluto masculino esta temporada de la RFEDI (España).

Podría ser a la vez campeón brasileño y campeón español de esquí de fondo (en este caso si compite como esquiador del Pirineos del Roncal) -sólo sumaría puntos FIS cuando compita con Brasil-, pero Manex Salsamendi tiene problemas para optar a becas o ayudas al no ser reconocido por el Consejo Superior de Deportes.

“En Brasil sería casi un deportista profesional, tendría una ‘bolsa’ de atleta, un sueldo. Pero aquí, en el Consejo Superior, entre los requisitos que marcan para reconocer a alguien como Deportista de Alto Rendimiento. Y sólo lo conceden cuando has logrado, con la nacionalidad española, un determinado resultado. Y por eso, ahora con la pandemia, tenemos bastantes problemas para desplazarnos a entrenar o competir fuera de Navarra. Ahora está compitiendo en un Mundial, pero en España Manex no es nadie”, dice Julen Garjón, quejándose que no sólo se trata ya de un tema de becas o económico. “También afecta a la hora de los estudios. Por mucho que les mandes el certificado de que es un deportista de alto rendimiento brasileño te contestan que se rige por lo que dice el CSD”.

El proyecto social ‘Ski na Rua’ y el esquí en Brasil

En un país donde el fútbol es casi una religión, el esquí de fondo no es un deporte muy arraigado en Brasil, pero sí está cobrando fuerza. “Hay un proyecto social muy interesante que la federación está desarrollando con niños en favelas y los roller (patines en forma de esquí). Y al ser un deporte raro, está teniendo repercusión”, explica Julen Garjón. Se trata del proyecto social Ski na Rua (Esquiar en la calle) nacido en 2012. Gracias a él, niños y jóvenes -entre 6 y 21 años- de las zonas más desfavorecidas tienen la oportunidad de aprender a patinar y las técnicas de esquí de fondo. Si les interesa, les ayudan a participar en carreras locales y regionales. Y ahí la Confederación Brasileña de Deportes de Nieve (CBDN) busca los que más condiciones tienen y los lleva a competir en Sudamérica. “A mí me sorprendió la verdad. No está al nivel de los países nórdicos lógicamente, pero Brasil está haciendo un buen trabajo y realmente esquían y compiten muy bien”, dice el roncalés.

Julen Garjón, técnico en el Pirineos del Roncal y en la selección brasileña

La evolución de su pupilo Manex Salsamendi Silva tras incorporarse al equipo de Brasil llamó la atención del seleccionador brasileño de esquí de fondo. Y eso le llevó a querer conocer al entrenador que, en Navarra, llevaba la preparación y planificación al joven deportista. Y así es como se abrieron las puertas de la verde-amarela al roncalés Julen Garjón, de 28 años.

Técnico Superior en Actividades Físico-Deportivas y Graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva (INEF), Garjón, tras competir él mismo sobre las tablas, comenzó a entrenar a los esquiadores en el Pirineos del Roncal hace 10 años y hace 7 que conoció a Salsamendi. “No, no. El primer día no destacó, casi ni lo recuerdo. Sí que me acuerdo de las carreras cuando aún era niño y en las que ya le iba mucho mejor. Se le veía con ganas, aunque tampoco era que despuntara mucho sobre los demás. Eso ya vino años después”, explica el técnico, quien forma parte del staff técnico de Brasil ya esta temporada tras una prueba en la pasada.

“Vieron que el primer año, los brasileños ganaban a Manex. Ya al siguiente estaba mejor y el pasado año, Manex se colocó en el top-1 del equipo junior junto a otro chico de Brasil -recuerda-. Yo mantenía mucho contacto con el seleccionador brasileño, pero siempre a través de teléfono y correos. Pero entonces me quisieron conocer”, añade. “Así me llevaron a dos competiciones para que les ayudara un poco con los diferentes aspectos. Y parece que les gustó mi trabajo y ya esta temporada me contrataron para ir con la selección a diferentes carreras, una de ellas este Mundial”, resume.

Una actividad que, “más o menos”, puede compaginar con su trabajo como preparador en el centro Akros Training y con la que intenta ayudar a Salsamendi a alcanzar el sueño de competir en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. “Es el objetivo. Y por eso este año, va a competir en Sudamérica y también en noviembre y diciembre trataremos de correr diversas pruebas en Europa. Opciones hay. Pero los Juegos son algo parecido al Mundial. Son necesarios menos de 300 puntos FIS como primer requisito para poder ir. Y eso, compitiendo en Sudamérica es factible. Pero Manex quiere ir un paso más allá. Su idea es ir con una plaza asegurada ya por él mismo y, para ello, el reto es obtener buenos puestos para llegar con menos de 100 puntos FIS”, explica.