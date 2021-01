Tzu-ying deja a Carolina Marín sin el título de 'maestra'

Actualizada 31/01/2021 a las 13:45

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha caído este domingo en la final de las Finales del Circuito Mundial, que se han disputado en Bangkok (Tailandia), ante la número uno del ranking mundial, la taiwanesa Tai Tzu-ying (14-21, 21-8, 21-19), a la que forzó hasta los últimos puntos y que le ha impedido alzar su tercer título en tres semanas.



En su primera final de la competición, la onubense se quedó a un paso de vencer por tercera final consecutiva a la primera volantista mundial, ante la que conquistó en las dos últimas semanas el Abierto de Tailandia (21-9, 21-16) y el Toyota Abierto de Tailandia (21-19, 21-17), ambos de categoría Super 1000.



Sin embargo, Tzu-ying se 'vengó' en esta ocasión de las dos derrotas anteriores e impidió el triplete de Marín en la 'burbuja' asiática y su primer título de las Finales, el único que le falta en su palmarés. Con ello, la española cierra el tríptico con dos entorchados y solo dos derrotas, la de este domingo y la sufrida ante la surcoreana An Se Young (21-16, 14-21, 21-19) en el último partido de la fase de grupos de este torneo -que interrumpió una serie de doce victorias seguidas-.



La vigente campeona olímpica tuvo que reponerse al 3-0 de salida con el que la jugadora asiática inauguró el primer set. Subiendo a la red y haciendo gala de sus mejores golpes, consiguió igualar la contienda (6-6) para iniciar su dominio fulgurante en el parcial; desde el 9-9, Marín firmó seis juegos consecutivos para escaparse (15-9) y mantuvo la renta para llevarse el parcial en 21 minutos.



Sin embargo, Tzu-ying volvió a golpear en el arranque de la segunda manga (5-1), donde la española fue siempre a remolque. La taiwanesa manejó hasta 11 puntos de ventaja superado el ecuador (14-3) y aumentó la diferencia hasta los 13 para igualar la contienda (21-8).



La onubense parecía haberse desconectado por completo del partido, y más con el 4-2 con el que su rival comenzó también el parcial definitivo. Pero la fortaleza mental de la española, su lema vital 'Puedo porque pienso que puedo', salió de nuevo a relucir en Bangkok para reponerse a la situación.



Llevó al set al 8-8 y logró adelantarse por primera vez (9-8) en el inicio de un enfrentamiento más psicológico que físico. Marín llevó a gozar de hasta cinco puntos de renta (15-10), pero la asiática consiguió aproximarse a un solo punto (16-15).

El intercambio de puntos apuró el choque al máximo. Con 19 iguales, la española se quedó corta en uno de sus golpes y ofreció el primer punto de partido para la número uno mundial, que no desperdició su oportunidad para llevarse el primero de los tres encuentros de este mes entre ambas.

"HE DEMOSTRADO DETERMINACIÓN Y FUERZA OTRA VEZ"



A pesar de la derrota, Marín reconoció que saca "muchas cosas positivas" de sus tres semanas en Tailandia. "No ha podido ser. Estoy muy contenta de estas tres semanas de torneos que he hecho; tres finales seguidas, dos de ellas ganadas. Hoy ha sido una pena, 21-19 en ese tercer set; estábamos jugando contra la número uno, cualquier cosa puede pasar", manifestó.



"Estoy muy orgullosa y muy contenta de sentirme en muy buen nivel y estado de forma. Me he sentido con mucha confianza en pista, he demostrado determinación y fuerza otra vez. Saco muchísimas cosas positivas de este mes que he estado aquí en Tailandia. Agradezco el apoyo que recibo todos los días de todos vosotros, muchísimas gracias de corazón", apuntó.



Ahora, regresa a España. "Ya hay muchas ganas de volver después de todo el mes aquí, en esta habitación. No hemos podido salir para nada, solo para ir al pabellón a competir. Por favor, en España sigamos cuidándonos, tomando todas las medidas posibles. Mucha precaución y mucho cuidado", pidió. "El año que viene volveremos a clasificarnos y a por todas para ver si podemos cambiar el color de este plato por el oro", concluyó.