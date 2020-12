Iker Vicente defiende su trono

Actualizada 13/12/2020 a las 06:00

Hace poco más de un año, Iker Vicente tocaba el cielo de la aizkora en la plaza de toros de Vitoria, donde se adjudicó por primera vez el Campeonato de Euskadi de la máxima categoría. El navarro defiende hoy su trono a partir de las 12 del mediodía en el Miribilla de Bilbao, en la final del Campeonato Sherpa.ai, el campeonato individual que los propios aizkolaris han organizado al margen de la Federación Vasca, que ofrecía unas condiciones económicas leoninas. Los rivales y el trabajo serán los mismos.

Vicente se jugará el título con los otros cinco aizkolaris que pasaron el corte en la eliminatoria de Zestoa. Mikel Larrañaga, que marcó los mejores tiempos, Eneko Otaño, Julen Alberdi, Aitzol Atutxa y Jon Irazu. Todos viejos conocidos. Como conocido también es el trabajo, el más duro del año. 12 troncos. Cuatro de 54 pulgadas, otros tantos de 60 y otros tantos de 72. Una bestialidad, un reto mayúsculo ante el que cree que llega bien preparado.

“El año pasado al quedar campeón me quité un peso de encima muy grande. Era como que tenía que ganar sí o sí después de quedar dos veces segundo. Era mi cuarta final y me quité un peso de encima, era como que ya había cumplido con el objetivo de mi vida. Este año voy muchísimo más tranquilo y muy motivado. No sé si es porque vuelve a Atutxa o porque puede ganar cualquiera”, explica el aizkolari de Ochagavía

Vicente hizo un test el pasado domingo en Doneztebe, donde arrasó en la final del navarro, con más de cuatro minutos respecto al segundo, Jon Rekondo. “Las sensaciones en el navarro fueron muy buenas. Llevo desde julio preparando esta final, y me encuentro muy muy bien. Tengo ganas de demostrar el buen trabajo que he hecho en los entrenamientos, yo he visto que de fuerza he mejorado mucho, también he mejorado en resistencia, y el toque a la hora de cortar lo noto”, explica.

LARRAÑAGA Y ATUTXA

Iker Vicente sabe quiénes van a ser los rivales más duros este mediodía en Miribilla. Por historial y experiencia Aitzol Atutxa, por el momento de forma Mikel Larrañaga, que el año pasado hizo segundo en Vitoria y comandó la eliminatoria previa. Pero el aizkolari de Ochagavía mira dentro primero.

“En la final me tengo que preocupar de hacer lo mío. Si hago lo que he hecho en casa en los entrenamientos estaré contento. Si con eso me da para volver a ser campeón, estaré supercontento. Pero si me ganan que sea porque son mejores que yo”, explica. “Del que menos me fío es de Larrañaga, hay que ganarle. Es un aizkolari muy duro da el máximo siempre. Te arranca muy fuerte y es capaz de llegar con ese ritmo hasta el final, la única manera de ganarle es siendo más, no hay otra. No te regala ni un centímetro”.

Y está la incógnita de Aitzol Atutxa. El vizcaíno, pentacampeón y gran dominador de los últimos años, desapareció hace una temporada. Regresó con resultados muy discretos, y con una clasificación para la fina un tanto ajustada. “No me fío de Atutxa. Alguien que ha quedado cinco años campeón es por algo. Si vuelve no lo va a hacer para ser sexto”, argumenta. “Pero sí que es verdad que es una incógnita. Creo que nadie sabemos muy bien cómo está. En un año no habrá partido todo”.

La de primera no será la única final en Miribilla. Se jugará también la final de promoción con Larrea III, Corchero, Jauregi, Aratz Mugertza, Eneko Saralegi, Pellejero, Zelanda IV y Julen Kañamares. El trabajo será la mitad que en primera categoría.

“El cuerpo pide una apuesta”

Para Iker Vicente, como para toda la aizkora, 2020 ha sido un año difícil. Espera que en el 21 vuelva la normalidad, el público, las exhibiciones... y ojalá los grandes desafíos, las apuestas. “El cuerpo me pide una buena apuesta, tengo muchas gamas. Pero no sé si es el momento. Que no se pueda meter público lo hace todo más difícil”, apunta. “Y hay que ver qué pasa en el campeonato. Las grandes apuestas suelen salir dependiendo de lo que pase en el campeonato. Por mí encantado de que haya una”.