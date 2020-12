Carlota Ciganda no pasa el corte en el 'US Open'

Actualizada 12/12/2020 a las 06:00

La navarra Carlota Ciganda no podrá participar en el decisivo fin de semana del US Open femenino, el último major o grande de la temporada en el circuito LPGA. La de Ultzama quedó este viernes eliminada en el Champions Golf Course de Houston tras cerrar la segunda jornada con una tarjeta de 75 golpes (+4) y no poder superar el corte, fijado en un golpe menos.

Ciganda, que había forzado los plazos de recuperación para poder participar en esta edición del torneo, llegó a Houston tras dos meses sin competir por una lesión en la cabeza del radio. Un periodo de inactividad que pesó en la que es, actualmente, la 13ª jugadora del mundo tras firmar tres top ten en diez torneos, incluyendo un tercer puesto en el major del KPMG .

Este viernes la jornada se torció ya en el segundo hoyo que disputaba al sufrir un bogey, algo que la navarra solventó cuatro hoyos después con un birbie. Sin embargo, la segunda parte del recorrido lastró sus opciones con dos dobles bogeys a falta de 7 y 5 hoyos resspectivamente.