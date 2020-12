Actualizada 06/12/2020 a las 06:00

En el plazo de una semana Iker Vicente se enfrenta a un doble desafío, defender su condición de campeón navarro de primera categoría y campeón de Euskadi (en 2020 con otra organización y denominación). Todo en un año diferente, extraño, en el que apenas ha habido actividad, y en la que los aizkolaris han entrenado quizá más que nunca. La primera cita es este mediodía en el frontón de Doneztebe.

No será un campeonato navarro al uso, como no está siendo una temporada normal. Sin pandemia, la final del navarro de primera categoría de primera suele celebrarse el viernes de ferias por la tarde. Generalmente el frontón suele estar lleno, con unas 450-500 personas, y con un muy bonito ambiente. En 2020 será hoy a mediodía y con el recinto absolutamente vacío por culpa de las medidas anticovid, y la imposibilidad de celebrar espectáculos deportivos en estas condiciones. Se espera un ambiente frío, no solo por lo meteorológico. Al margen de los aizkolaris, los jueces y un ayudante por finalista no se espera mucha gente más.

UN CAMBIO

En Doneztebe debían estar hoy los cinco mejores de la eliminatoria de Lekunberri. Vicente, Jon Rekondo, Rubén Saralegi, Eneko Saralegi y Oier Kañamares. Rubén Saralegi, subcampeón de 2016, ha renunciado por una lesión en la espalda. Su plaza la ocupará Julen Kañamares.

Los finalistas se enfrentan a un trabajo de unos 30 minutos en el que tendrán que cortar cuatro kanaerdikos, cuatro troncos de 60 pulgadas y dos oinbikos. La tarea habitual.

Además el programa contempla la final del Campeonato Navarro de Tronza femenina en el que se enfrentan María y Ainhoa Iraizoz a Alaitz Olano y Olatz Altuna por la txapela.

