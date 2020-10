Actualizada 25/10/2020 a las 12:41

El piloto navarro Cástor Fantoba ha logrado por décima vez la medalla de oro en el Campeonato de España de Vuelo Acrobático (CEVA) al imponerse en las categorías de Ilimitado y Freestyle, por lo que se convierte en el piloto más laureado del vuelo acrobático en España.

El campeonato, organizado por el Club Acrobático Central y la Real Federación Aeronáutica Española, ha estado marcado por las condiciones meteorológicas, ya que las nubes impidieron el buen desarrollo de la competición en muchos momentos de la prueba. Celebrado a puerta cerrada y con estrictas medidas de seguridad por motivo de la pandemia de coronavirus, el campeonato ha podido seguirse a través de la emisión en directo que ha ofrecido la web del campeonato.

En Ilimitado, la categoría reina de este deporte, Cástor Fantoba se ha proclamado campeón de España absoluto tras alcanzar con su último programa los 7602,1 puntos (80,02%). El segundo puesto fue para Álex Balcells, con 4847,9 puntos (51,03%), y Manuel Coco Rey, terminó tercero tras registrar 3610,6 puntos (38,00%).

"Ha sido raro no tener, como en otras ediciones, al público apoyándonos a pie de pista, pero ajustándonos a la actual situación hay que pensar primero en la salud de todos. Me consta que han sido muchos los aficionados que han podido disfrutar de la competición gracias al streaming. En el aspecto deportivo, muy contento de ganar. Este año ha costado más porque las condiciones no han sido las idóneas y los compañeros lo han hecho también muy bien", indicó Fantoba.

La categoría más disputada fue la de Avanzado, en la que Luis Álvarez, Javier Aranduy y Camilo Benito se alternaron a la cabeza en cada uno de los vuelos. Al final, Camilo Benito se llevó el oro con 5212,3 puntos (53,84%), mientras que Luis Álvarez con 4929,0 puntos (50,91%) y Javier Aranduy con 2794,5 puntos (28,86%) se llevaron la plata y el bronce, respectivamente.

Respecto a la modalidad Freestyle, Fantoba también logró la primera posición con 3426,6 puntos (85,66%), aunque seguido muy de cerca por Juan Velarde con 3200,0 puntos (80,00%).

En la edición de este año, la competición ha cambiado el formato para ajustarse a las medidas de prevención de la COVID-19 y se ha realizado en dos fines de semana y en dos aeródromos, ambos sin la presencia de público.

En el aeródromo de Matilla de los Caños (Valladolid) se disputaron las categorías de Deportivo y Elemental el pasado fin de semana (16, 17 y 18 de octubre). Francisco Sirvent se proclamó campeón de España en la categoría de Deportivo tras alcanzar con su último programa un total de 2321,2 puntos 79,76%. Paul Ansoleaga, con 2055,7 y 70,64%, se situó en el segundo puesto y Raquel Martín, con 70,18% y 2042,5 puntos completó el podio final.

En la categoría de Elemental, el dominio fue absoluto por parte de Juan José Rodríguez; Eduardo Gracia obtuvo la segunda posición y el bronce fue para Irene Hijlkema.

El presidente de la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE), Manuel Roca Viaña, quiso poner en valor el talento del elenco de pilotos que han participado en el CEVA 2020. "Los resultados de esta competición muestran que el vuelo acrobático cuenta con una creciente cantera de jóvenes pilotos que, junto con la experiencia de los más experimentados, augura un futuro prometedor para este deporte", afirmó.