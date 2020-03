En casa también se puede hacer deporte

Actualizada 17/03/2020 a las 18:45

El hecho de no poder salir a la calle para poder pasear o hacer ejercicio, además del cierre de gimnasios y centros deportivos, marca la vida cotidiana en estos días por la pandemia de coronavirus. Pero eso no significa que no se puede hacer algo de ejercicio físico en casa. Al contrario, todos los expertos aconsejan hacerlo salvo que se esté enfermo. Es algo muy necesario e importante no sólo por mantener la forma sino también para ayudarnos en nuestro equilibrio emocional, aliviar ansiedad, estrés y distrayéndonos.

Eso sí. Esa práctica debe adaptarse a la situación y a las circunstancias personales de cada persona. No hay que extralimitarse ni hacer unas sesiones muy intensas y, como siempre, debe acompañarse de una buena hidratación y una dieta variada y adecuada. "¿Cuánto durará esta crisis? No se sabe, pero más de los que se predice”, asegura Javier Angulo, nutricionista y preparador físico del centro Sportrium, del Helvetia Anaitasuna de balonmano y autor del blog en el ‘Rincón de los expertos’ de www.dnrunning.com . “Tenemos más tiempo para leer, pasar más rato con los nuestros, descansar e, incluso, realizar algún pequeño programa de ejercicios que evite el obligado sedentarismo”, afirma este especialista, autor de los distintos circuitos y tablas de ejercicios que acompañan este artículo.

Estiramientos, ejercicios de fuerza o trabajo de core (faja abdominal) son algunas de las opciones más sencillas que se pueden realizar sin salir de nuestro domicilio, apoyándonos en materiales deportivos como pueden ser bicicletas estáticas, cinta de correr, balones medicinales, cuerda para saltar, mancuernas o gomas y, si no se dispone de ello, con elementos propios de nuestras casas y un poco de imaginación (escalones, paredes o sillas como apoyo, cajas de leche y garrafas de agua o aceite como pesos...) o, simplemente, con el peso de nuestro propio cuerpo (autocarga). Todo siendo conscientes de nuestras capacidades, dando por hecho que estamos bien de salud, y sin excedernos en la intensidad de nuestro ‘deporte casero’, en el que también podemos incluir distintas posturas de yoga (una práctica muy sencilla de realizar entre cuatro paredes y que apenas necesita una colchoneta o esterilla como material).

Elegir un lugar de la casa amplio y en el que nos sintamos cómodos a la hora de ejercitarnos, lejos de distracciones o ‘tentaciones’ que nos puedan servir de excusa para parar, ponernos ropa adecuada para la práctica deportiva, ir de menos a más intensidad y fijarnos un horario para el ejercicio físico -y cumplirlo- dentro de la rutina diaria y tratar de combinar cada día ejercicios para distintos grupos musculares (estiramientos, tren superior, core y tren inferior) son otros consejos a la hora de luchar contra el sedentarismo.

La posibilidad de encontrar los ejercicios más adecuados para cada persona y condición física son múltiples, empezando por todos aquellos que preparadores físicos, centros y estudios de yoga cuelgan en sus redes sociales, además de las distintas aplicaciones móviles y ‘entrenadores’ virtuales que podemos encontrar o los más tradicionales vídeos, dvd o publicaciones especializadas.

La cuestión es clara: hay que estar en casa, sí, pero no por ello debemos estar parados. Al contrario, algo de ejercicio físico -aunque no sea más que 20 minutos- nos ayudará a sobrellevar mejor la situación.