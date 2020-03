17/03/2020 a las 06:00

Al ser año olímpico, las Federaciones Deportivas estaban inmersas en pleno proceso electoral para elegir a su presidente. Sin embargo, el Instituto Navarro del Deporte (IND) anunció este lunesla suspensión de todo proceso a través de un comunicado firmado por su director-gerente Miguel Ángel Pozueta. “Se suspenden los procesos electorales de las Federaciones Deportivas de Navarra que se están llevando a cabo en 2020”.



La decisión se apoya en el “Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19”. Según refleja el artículo 7 “se contemplan una serie de limitaciones a la libertad de circulación de las personas y se autoriza para la realización de una serie de actividades”. Entre los movimientos que permiten salir a la vía pública “no se contemplan desplazamientos para los procesos electorales de entidades privadas, como son las Federaciones Deportivas”.



La suspensión, por tanto, está vigente desde el lunes hasta un tiempo indeterminado tal y como recoge el comunicado. “En el momento en que se levanten las restricciones de movimiento decretadas, se retomarán estos procesos, por medio de una nueva Resolución, en la que se podrán especificar als situaciones concretas que se vayan a plantear en relación a las adaptaciones que se tengan que llevar a cabo en los Reglamentos Electorales ya aprobados”.



En resumen, se paralizan todos los procesos electorales hasta que finalice el estado de alarma que decretó el presidente Pedro Sánchez el pasado sábado. En un primer momento se fijó un plazo de quince días, pero muchas voces autorizadas apuntan a que se alargará en el tiempo.



LA FNB FUE LA PRIMERA



La decisión del Instituto Navarro del Deporte, no pilló por sorpresa a las 43 Federaciones Deportivas existentes en Navarra. De hecho, el pasado lunes la de Baloncesto anunció la paralización del proceso electoral “a la espera del visto bueno del IND” algo que sucedió este lunes. De esta forma, se aplazó la votación a la Asamblea General que estaba prevista para el día 16, así como el resto de citas electorales de las próximas fechas. Asimismo, la FNB comunicó que sus oficinas, situadas en el Navarra Arena, permanecerán cerradas mientras dure la situación actual.



EL CASO DE LA FNF



El pasado 20 de febrero, la Federación Navarra de Fútbol abrió, de forma oficial, el proceso electoral para la elección de su presidente ya sea Rafa del Amo o cualquier otro candidato que quisiera presentarse. El calendario regulaba que este lunes, se iniciaba el plazo de tres días hábiles para la presentación de candidatos a la Asamblea General y, dos días más tarde (el 18), finalizaba dicho proceso siendo el día 20 la proclamación de los candidatos.



El hecho de que se suspendieran todos los procesos electorales de las Fedaraciones Deportivas, hace que, en concreto en la FNF, se produzca una casuística. Cuando se levante el estado de alarma en España y, por ende, vuelva todo a la normalidad, habrá tan solo dos días de margen para presentar candidatos a la Asamblea General tal y como iba a suceder entre el día 16 de marzo (inicio) y el 18 (finalización).



Por otra parte, en lo referente a los posibles candidatos a hacerse con la presidencia de la FNF en los últimos días creció la opción de existir elecciones como tal. El actual presidente, Rafa del Amo, podía tener un rival en la figura de Francisco Javier Lorente Pérez. El expresidente del comité navarro de árbitros se estaba planteando liderar un grupo de trabajo y sacar una candidatura. El propio Lorente confesó la semana pasada en este medio que había otra forma de gestionar la federación y el fútbol regional navarro, ya que el actual sistema de Del Amo era “recaudador”. Desde este grupo de trabajo planteaban una institución deportiva más “dinamizadora”. El posible opositor todavía no ha tomado una decisión definitiva, que podría llegar a lo largo de las próximas semanas.

“No tenía sentido ir a una federación a votar”

Apenas lleva tres meses en el cargo pero Miguel Pozueta, director gerente del Instituto Navarro del Deporte, está viviendo unos días convulsos. La última decisión, tomada ayer, fue la de suspender los procesos electorales de las Federaciones Deportivas de Navarra que se estaban llevando a cabo este año.

¿Por qué se ha tomado la medida?

Por el estado de alarma que está sumido España. No podemos estar en la calle y no tiene sentido, por tanto, ir a una federación a votar. No tiene una justificación. Se han suspendido las elecciones del País Vasco y Galicia y las elecciones de las federaciones tampoco era un tema urgente como para incumplir la norma. Por eso nosotros hemos paralizado todos los procesos y, en el momento que esto se levante, se vuelven a reanudar con todas las particularidades. Por ejemplo, la Federación Navarra de Fútbol tenía fijado para el día 18 todo el tema de la elección de los miembros de la asamblea. Cuando vuelve a la normalidad, quedarán dos días para que esa cita se produzca.



¿Se pensó hacerlo de otro modo?

Era imposible, incluso vía telemática. Afecta a mucha gente, en torno a 80.000 federados.



¿Cómo se ha comunicado la suspensión del proceso electoral a las federaciones?

Por la mañana he firmado un escrito para que se pudiera enviar todo por correo y se cumpliera. Había alguna federación, como la de baloncesto, que ya había suspendido todo el proceso. No tenía sentido seguir con el resto porque no iba a acudir a la gente a votar.



¿Ha recibido alguna respuesta?

He hablado con algún presidente y lo han entendido. Era algo obvio.



¿Qué incidencias puede tener esta decisión?

Nada más allá de prolongar las terminaciones de las federaciones y, en este caso, va a depender de lo que dure esta situación. No tiene ninguna incidencia. Los presidentes que estaban seguirán un tiempo más. Para el funcionamiento diario no hay repercusión.



Resultaría extraño, pero este tiempo puede provocar que se presenten otras candidaturas.

Es cierto, sí. Se podría dar el caso, pero lo que está hecho es difícil que se cambie. Cada federación tiene claro su proceso electoral y los candidatos, simplemente es prolongarlo.



¿Habrá alguna ayuda especial?

Económicamente no afecta, no tiene un gasto añadido parar hoy y reanudarlo en un mes. No es como, por ejemplo, el Gran Premio Miguel Induráin que puede conllevar un perjuicio económico.



¿Es pronto para hablar de cómo resolver las competiciones?

Nuestra competencia son los Juegos Deportivos, que fue una de las primeras suspensiones antes incluso de que se anunciara el estado de alarma. Más adelante se estudiará, en caso de suspensión, si hay algún perjuicio. El resto de competiciones dependen de su federación. Las territoriales las marca la de Navarra y, las nacionales, son competencia de la española.



Más allá de toda esta problemática, ¿cómo lleva el día a día?

Son días extraños y tristes. Hay que cumplir para que esta situación no se alargue mucho y se vuelva, cuanto antes, a la normalidad. El deporte no es diferente a otras cuestiones de la vida diaria. Se han suspendido competiciones, está por ver cómo se terminan los campeonatos... habrá perjuicios deportivos y económicos.



¿Desde dónde trabaja Miguel Pozueta?

Yo tengo que ir al Instituto porque el día a día sigue, aunque trabajamos a puerta cerrada.



¿Hay cabida para otros temas fuera del coronavirus?

No mucho, la verdad. Todo esto va a traer consecuencias que darán mucho trabajo. Hay que sacar convocatorias, firmar, modificar actividades que tendrán lugar más tarde o habilitar plazos para que nadie se vea perjudicado.

Las consultas a la Federación Navarra de Fútbol, solo por correo



La Federación Navarra de Fútbol (FNF) modificó su sistema de atención al público y todas las consultas pasarán a ser atendidas a través de correo electrónico durante la vigencia del estado de alarma decretado por el Gobierno. El mismo procedimiento se deberá utilizar para contactar con la mutualidad, haciendo constar que, tras la suspensión de la competición así como de los entrenamientos, no se atenderán nuevos accidentes deportivos. Los mutualistas en tratamiento deberán seguir en todo momentos las indicaciones de la Clínica San Miguel.

