El mal estado del patidrónomo de Lagunak suspende una competición

23/02/2020 a las 06:00

Era algo que se veía venir y, al final, ha pasado. En los últimos años, los patinadores de Lagunak han sido los mayores sufridores en sus entrenamientos de los problemas de la cubierta y del pavimento del patídrónomo de la sociedad deportiva de Barañáin. Pero este sábado por la mañana, ese mal estado hizo que se suspendiese una competición ante el riesgo que suponía la práctica del patinaje en esa instalación.



La condensación sobre la cubierta, en una mañana soleada y tras una noche muy fría, se filtró por las distintas goteras que sufre el tejado e hizo que el trazado de Barañáin se humedeciese mucho, incluso con presencia de algunos pequeños charcos. Una circunstancia que se añadió a las deficiencias (grietas, zonas ligeramente hundidas, desconchados...) que ya sufre el pavimento. Todo ello, y pese a que durante una hora se intentó secar la pista, obligó a suspender la sexta jornada de la Liga Navarra de Menores, incluida en los Juegos Deportivos de Navarra. Una cita que había reunido a más de 150 patinadores menores (de categorías mini a infantil), llegados de distintos puntos de Navarra pero también de Burgos y Tolosa.



“Los problemas de goteras son recurrentes. Todos los años pasan y, cuando llega la época de mal tiempo, es normal tener que poner cubos a lo largo de la pista para entrenar o, directamente, suspender los entrenamientos. Hasta ahora se ha ido parcheando. Es una instalación de 35 años. Se tapa una gotera, pero surge otra más allá”, aseguraba Pedro Oteiza, delegado de la sección de patinaje de Lagunak. “Eso y los problemas del anillo en el que patinamos siempre se han puesto en conocimiento de Lagunak.



Con la llegada de la nueva gerencia, nos hemos reunido y se los hemos vuelto a exponer. Además también hemos puesto instancias al ayuntamiento, pero no hemos tenido respuesta”, explicaba. “Se trata de una situación que no sólo sufrimos nosotros, también la sección de hockey y algunos equipos de balonmano que entrenan y juegan en la pista del patidrónomo. De hecho, el equipo de hockey de la Liga Norte ha sufrido algunas multas por el estado de la pista”, añadía Oteiza, quien reconoce que en las condiciones actuales, les cuesta solicitar ser sede de competiciones. “No podemos proponer que la Liga Nacional venga a Barañáin, por ejemplo. No podemos traer a 300 patinadores de fuera sin la seguridad de cómo estará la pista. Así se lleva la actividad a las pistas de Txantrea o Amaya”.



“Es una verdadera pena que una buena pista, en la que se han disputado Mundiales y Europeos, esté así”, explicaba Sergio Parra, presidente de la Federación Navarra de Patinaje. “Navarra está en la elite de este deporte y Lagunak fue la primera pista cubierta con la que contamos”, añadía.



De hecho, entre los años 1981 y 2004, Barañáin se convirtió en el municipio europeo que más campeonatos continentales organizó en categorías juvenil y junior. Una situación en capa caída por las inversiones y el mantenimiento de una infraestructura histórica para el patinaje y el deporte navarro. “Hoy ha sido por la niebla, la humedad y la condensación. Pero, si llueve, estamos en las mismas. Se ha intentado solucionar, pero el tejado tiene el problema de goteras y el pavimento de la pista está muy mal. Es una pena que no den una salida a este situación. Si tienes unas instalaciones, las tienes que mantener”, decía Arantxa Arbeloa, vicepresidenta de la federación y responsable de velocidad.

