Sudáfrica sentencia el grupo B con un severo correctivo a Italia

04/10/2019 a las 20:36

La selección de Sudáfrica venció con claridad a Italia (49-3) y aclaró el panorama en el grupo B del Mundial de Rugby de Japón. Los Springboks tienen ahora todas las opciones de clasificarse para cuartos de final junto a Nueva Zelanda. A los transalpinos, en cambio, solo les queda esperar un milagro precisamente contra los All Black.



En la primera parte, la delantera sudafricana continuó con la línea de solidez que ya mostrara contra Nueva Zelanda y permitió a los de Rassie Erasmus sacar una cómoda ventaja (17-3). Italia que se animó al final, pero no logró convertir esos ataques en puntos.



Una tarjeta roja a Andrea Lovotti al comienzo de la segunda mitad rompió definitivamente el choque. Italia bajó los brazos y encajó cinco ensayos más que estiraron el marcador hasta el excesivo 49-3 final.



INGLATERRA-ARGENTINA, EL DUELO ESPERADO



La programación del Mundial de Rugby ofrece este sábado tres platos, casi como un festival de pelota se tratase: el primero, un aperitivo interesante (Australia-Uruguay); el segundo, el estelar (Inglaterra-Argentina); y el tercero, un cierre de nivel para mantener a los aficionados en las butacas (Japón-Samoa). El plato principal, que se jugará a las 10 horas, será decisivo para la suerte del grupo C, además de uno de los partidos más esperados de la primera fase.



Resultados:

Sudáfrica 49-3 Italia



Próximo partido:

Australia-Uruguay (7:15 hora española)

Inglaterra-Argentina (10:00 hora española)

Japón-Samoa (12:30 hora española)



Clasificación:

Grupo A.

1. Irlanda. 2. Japón. 3. Escocia.

Grupo B.

1. Sudáfrica. 2. Italia. 3. Nueva Zelanda.

Grupo C.

1. Inglaterra. 2. Francia. 3. Argentina.

Grupo D.

1. Gales. 2. Fiji. 3. Australia.

Selección DN+