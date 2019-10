Francia reacciona a tiempo y Nueva Zelanda se luce

Actualizada 02/10/2019 a las 17:23

La selección francesa, siempre proclive a sufrir una suerte de"síndrome de Manolete" que le lleva a firmar grandes gestas y pifias memorables, estuvo a 20 minutos de protagonizar la sorpresa negativa del Mundial de Rugby.



Cuando se habían disputado tres cuartas partes de su partido contra Estados Unidos, una selección muy menor, solo ganaba por 12-9 y el fantasma de derrotas pasadas planeaba por el Fukuoka Hakatanomori Stadium.



No obstante, la entrada del medio melé Baptiste Serin desde el banquillo aportó la clarividencia necesaria a los de Jacques Brunel para plasmar sobre el campo su teórica superioridad y dinamitar el duelo con tres ensayos de Gael Fickoy, el propio Serin y Jefferson Poirot. Así, el marcador se detuvo en un engañoso 33-9.



En el otro partido de ayer, Nueva Zelanda aplastó a Canadá con nueve ensayos y una exhibición de recursos humanos y de juego. El mediático centro Sonny Bill Williams dejó pinceladas de clase, el apertura Richie Mo'unga por fin se pareció al de Crusaders con un off load estratosférico y Beauden Barret fue simplemente demasiado rápido y esquivo para la defensa de Canadá desde su posición de zaguero. Además, los suplentes no bajaron el nivel en la segunda parte y el choque fue un festival 'All Black' (63-0), redondeado por el detalle de que los tres hermanos Barret (Scott, Beuden y Jordie) anotaron un ensayo cada uno.



IRLANDA, SIN MARGEN DE ERROR



El Mundial de Rugby trae en el menú para este jueves los partidos Georgia-Fiji (7:15 hora española) e Irlanda-Rusia (12:15 horas), con el casi único interés de comprobar la reacción de Irlanda a su derrota frente a Japón. Los de Joe Schmidt no pueden permitirse otro tropiezo y menos aún contra Rusia, colista del grupo con cero puntos en su casillero tras dos partidos.



Resultados:

Francia 33-9 Estados Unidos

Nueva Zelanda 63-0 Canadá



Próximos partidos:

Georgia-Fiji (7:15 hora española)

Irlanda-Rusia (12:15 hora española



Clasificación:

Grupo A.

1. Japón. 2. Irlanda. 3. Escocia.

Grupo B.

1. Italia. 2. Nueva Zelanda. 3. Sudáfrica.

Grupo C.

1. Inglaterra. 2. Francia. 3. Argentina.

Grupo D.

1. Gales. 2. Australia. 3. Georgia.

