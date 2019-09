24/09/2019 a las 18:14

"Están locos estos... rusos", plantados, con aire estóico, frente a una línea de asombrosas moles humanas que parecen salidas de un cuento del tusitala Robert Louis Stevenson. Algo así debió pensar el público del Kumagaya Rugby Stadium al ver cómo los gigantes de Samoa, auténticos 'Obélix' polinesios, percutían este martes contra los jugadores rusos en el único partido del día del Mundial de Rugby.

Con un peso medio de sus ocho delanteros de 114,5 kilos, Samoa es una cascada de músculos y potencia que, además, disfruta con el contacto. Igual que Obélix. La genética es pródiga en aquellas islas del Pacífico en formar tipos humanos de características casi sobrehumanas, como Mike Alaalatoa, un "angelito" de 1,89 metros de altura y 128 kilos. Pilier de profesión.

No obstante, el exceso de celo a la hora de repartir leña se cobró su peaje: Motu Matu'u y Rey Lee-Lo dejaron a su equipo durante veinte minutos en inferioridad al recibir sendas amarillas por placajes irregulares contra el capitán ruso, Vasily Artemyev.

Los rusos, además, demostraron que nada tienen que ver con los enclenques legionarios que imaginó Goscinny y dibujó Uderzo. Plantaron cara a la marea samoana y, aprovechando la indisciplina de su rival, llegaron al descanso con ventaja.

Alapati Leiua, a la postre mejor jugador del partido, había abierto el marcador con un ensayo en el minuto 15, pero dos penaltis convertidos por Yury Kushnarev pusieron a la selección euroasiática por delante (6-5).

En el segundo acto, Rusia acusó el desgaste físico. Samoa la había sometido a la tortura de la gota china, pertinaz hasta la desesperación, pero a base de estacazos laminadores en lugar de lágrimas de agua.

Los oceánicos no necesitaron dominar la posesión ni el territorio. Esperaron su momento. Y entonces apareció 'Astérix': el zaguero Tim Nanai-Williams, escurridizo, listo y habilidoso, exjugador de Seven y primo de la superestrella 'All Black' Sonny Bill-Williams, rompió placajes y cinturas, desequilibró desde su posición de zaguero y desajustó la línea de defensa rusa una y otra vez. Además, encontró un socio inspirado, el 'wing' Alapati Leiua. Y Rusia se derrumbó.

Samoa sumó cuatro ensayos (Afaesetiti Amosa, Ed Fidow -2- y Alapati Leiua), contestados solo con un 'drop' de Kushnarev, y dio la vuelta al marcador hasta el 9-34 final.

Este resultado deja a Rusia en el fondo del grupo A con dos derrotas, mientras que impulsa a Samoa a la primera plaza, con cuatro puntos por su victoria y otro más de bonus ofensivo.

HOY, FIJI-URUGUAY

El Mundial de Rugby proseguirá este miércoles con el debut de Uruguay en el certamen. Los de Esteban Meneses se medirán a Fiji, que encajó una derrota honrosa (39-21) frente a Australia el pasado sábado y cuenta con una delantera portentosa en lo físico. El choque se disputará a las 7:15 (hora española).

Resultados:

Rusia 9-34 Samoa

Próximo partido:

Fiji-Uruguay (7:15 hora española)

Clasificación:

Grupo A

1. Samoa. 2. Irlanda. 3. Japón

Grupo B

1. Italia 2. Nueva Zelanda 3. Canadá

Grupo C

1. Inglaterra 2. Francia 3. EEUU

Grupo D

1. Gales 2. Australia 3. Uruguay

