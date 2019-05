Ander Noain, un navarro campeón del mundo de acuatlón con un gran futuro

Actualizada 25/05/2019 a las 12:10

El navarro Ander Noain se proclamó el pasado 2 de mayo en la localidad gallega de Pontevedra campeón del mundo sub-23 de acuatlón, una práctica deportiva poco conocida que combina la natación en aguas abiertas con la carrera, y que el joven villavés espera que sea más conocida a partir de ahora.



El acuatlón, un deporte que suele estar asociado a las competiciones de triatlón, consiste en una prueba de natación de mil metros en aguas abiertas (mar, lagos y pantanos sobre todo) y una carrera a pie de cinco kilómetros.



En los Mundiales Multisport de Pontevedra, el deportista de Villava se proclamó campeón del mundo sub-23 con un tiempo de 29:39 minutos, seguido del polaco Kamil Damentka, a 2 segundos, y del español Andrés Cendán, a 8 segundos.



El navarro, de 20 años, se hizo con la medalla de oro tras realizar una espectacular prueba de natación y saber gestionar posteriormente la ventaja que había adquirido en el tramo de carrera a pie.



"Salir campeón no me lo esperaba, sabía que podía estar delante y peleando por puestos de podium, pero ganar tampoco me lo esperaba", ha comentado Noain en una entrevista.



El principal rival del joven deportista en esta prueba era el español Andrés Cendán, que hizo tercero: "Sí que lo tenía muy en cuenta y pensaba que me podía ganar, pero la carrera se puso a mi favor desde el principio y la verdad es que conseguí ganarle bien".



Para ello, el navarro hizo valer sus grandes cualidades en la natación, un deporte que practica desde pequeño y que le ha llevado a varios campeonatos de España. De la natación, ha dado el salto al triatlón y al acuatlón.



"En todos los campeonatos de España, primero se hace el triatlón y al día siguiente se hace el acuatlón. Siempre he hecho las dos y la verdad que el acuatlón siempre se me ha dado bastante bien", ha asegurado.



En ese sentido, ha comentado que su objetivo principal es "hacerlo bien en triatlón, que es lo que más reconoce la gente", aunque reconoce que le gustaría "seguir ganando cosas en acuatlón también". No obstante, en el triatlón internacional "hay gente muy buena y aún me queda mucho por hacer", ha confesado.



El joven deportista lleva cuatro años fuera de Navarra, dos que estuvo en Los Alcázares (Murcia) estudiando el Bachiller y dos que lleva en Madrid estudiando INEF. "De momento puedo compaginar estudios y entrenamiento", ha destacado.



El campeonato del mundo logrado por Noain ha tenido una escasa repercusión, aunque ha confiado en que "poco a poco, igual que el triatlón va cogiendo fuerza, la gente vaya practicando y viendo acuatlón y dando a conocer este deporte".



De momento, tiene en su vitrina una medalla de oro de campeón del mundo sub-23. Quizás en el futuro lleguen otras muchas conseguidas en campeonatos internacionales.

