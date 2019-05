Descalificado un judoca al caérsele el móvil en pleno combate

El teléfono móvil le jugó una mala pasada al deportista Anri Egutidze en el Grand Slam de judo que se desarrolla estos días en Bakú (Azerbaiyán) al caer sobre el tatami en pleno combate del portugués con el sueco Robin Pacek.



La insólita situación, que le costó la descalificación a Egutidze, ya se ha hecho viral en internet.

Portuguese judoka Anri Egutidze is disqualified after his mobile phone falls out of his judogi at #JudoBaku pic.twitter.com/5dmd3X4zdX