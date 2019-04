Alfredo Relaño deja la dirección de As tras 23 años; le sustituye Vicente Jiménez

Actualizada 30/04/2019 a las 17:27

El director del diario deportivo As, Alfredo Relaño, abandonará el cargo de máximo responsable de la cabecera de Prisa, que ha dirigido durante 23 años y que a partir del próximo 1 de junio asumirá Vicente Jiménez, ha informado este martes el grupo de comunicación.



El Consejo de Administración de AS, que se ha reunido este mediodía de forma extraordinaria, ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a Relaño, "sin cuya contribución no podría entenderse la importancia de As como un referente imprescindible de la información deportiva en España y en Latinoamérica".



Relaño (Madrid, 1951) permanecerá vinculado al grupo de comunicación y será presidente de honor de As.



Su sucesor, el barcelonés Vicente Jiménez, dirigía desde el año pasado las emisoras latinoamericanas de Prisa tras haber sido director general de la Cadena Ser durante tres años y director adjunto de El País durante casi nueve años.



Relaño (Madrid, 1951) ha estado vinculado al grupo Prisa desde 1976, cuando entró en El País como redactor de deportes, sección de la que fue redactor jefe de 1985 a 1987.



También ha estado vinculado a la Cadena Ser, donde al final de la década de los 80 puso en marcha el mítico espacio nocturno "El larguero". Además, fue director de deportes de Canal Plus de 1989 a 1996. Fue en ese año cuando se hizo cargo del As.

